Эспозито об Овечкине: «Лучший снайпер в истории, возможно. Никто не думал, что рекорд Гретцки повторят»

Эспозито об Овечкине: лучший снайпер в истории, возможно.

Бывший форвард клубов НХЛ и сборной Канады Фил Эспозито назвал Александра Овечкина величайшим снайпером.

40-летний капитан «Вашингтона » отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ) и довел свой лицевой счет до 1000 заброшенных шайб в лиге с учетом плей-офф. Овечкину принадлежит рекорд по голам в регулярках НХЛ – 923 шайбы.

«Понимаю, что он величайший снайпер. Никто не думал, что кто-то будет забивать, так же как и Гретцки и что его рекорд будет повторен. Овечкин это сделал. Не знаю, сможет ли еще кто-то повторить этот рекорд.

Гретцки побил мой рекорд – 76 голов в одном сезоне (за «Бостон» в сезоне-1970/71, Гретцки забил 92 гола в регулярке-1981/82 – Спортс’‘). Я тогда был первым и не знал, сможет ли это кто-то повторить.

Сейчас же Александр, возможно, лучший снайпер в истории», – сказал Эспозито.

