  Эспозито об Овечкине: «Лучший снайпер в истории, возможно. Никто не думал, что рекорд Гретцки повторят»
Эспозито об Овечкине: «Лучший снайпер в истории, возможно. Никто не думал, что рекорд Гретцки повторят»

Бывший форвард клубов НХЛ и сборной Канады Фил Эспозито назвал Александра Овечкина величайшим снайпером.

40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ) и довел свой лицевой счет до 1000 заброшенных шайб в лиге с учетом плей-офф. Овечкину принадлежит рекорд по голам в регулярках НХЛ – 923 шайбы.

«Понимаю, что он величайший снайпер. Никто не думал, что кто-то будет забивать, так же как и Гретцки и что его рекорд будет повторен. Овечкин это сделал. Не знаю, сможет ли еще кто-то повторить этот рекорд.

Гретцки побил мой рекорд – 76 голов в одном сезоне (за «Бостон» в сезоне-1970/71, Гретцки забил 92 гола в регулярке-1981/82 – Спортс’‘). Я тогда был первым и не знал, сможет ли это кто-то повторить.

Сейчас же Александр, возможно, лучший снайпер в истории», – сказал Эспозито.

Фил Эспозито: «Позор, что Россия не получила право играть на Олимпиаде. Это неполноценный турнир, кто бы что ни говорил»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Как ни странно,но как минимум 2 хоккеистов могут быть с натяжкой новыми "грецкими"-это Кросби и Макдэвид.А нового Овечкина (высокая резульативность+здоровье+стабильность) нет и в помине.То травмы подводят ,то сезоны заваливают.
Только вот Гретцки это другой уровень по сравнению с Овечкиным. Только один факт, убери все голы Уэйна, он всё равно будет на первом месте по очкам в истории НХЛ. То, что Овечкин побил один из рекордов это круто, но до Гретцки ему как пешком до Луны. Причём не только до него, ещё до Лемье, например.
..Почему "возможно"? Фил забыл, что такое статистика?
Потому что Босси и Лемье провели меньше матчей, а без них сравнение только гипотетическое.
По статистике Ови лучший, это факт
На вопрос, что такое статистика, очень хорошо отвечает следующее знаменитое выражение: "Есть ложь, большая ложь и статистика". Чтобы правильно оценивать значение той или иной статистики, нельзя использовать сугубо формальный подход (типа Овечкин забил за карьеру больше Лемье, значит, он лучший снайпер, чем Лемье).
А еще статистика статистике рознь.
И потом, даже с формальной точки зрения, на любую статистику найдется другая ("опровергающая") статистика. Например, в отношении Овечкина это его статистика на ЧМ, ОИ, КМ.
