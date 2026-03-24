Защитники «Флориды» Миккола и Балинскис досрочно завершили сезон из-за травм. Действующий чемпион идет 14-м на Востоке

Главный тренер «Флориды» Пол Морис заявил, что защитники Нико Миккола и Увис Балинскис досрочно завершили сезон из-за травм.

У финского игрока повреждение колена, у латыша – перелом (место не уточняется). Оба пропустят около шести недель и будут готовы к осеннему тренировочному лагерю.

29-летний Миккола провел 68 матчей в текущей регулярке и набрал 11 (3+8) очков. У его ровесника Балинскиса 54 игры и 15 (5+10) результативных действий.

«Пантерс» занимают 14-е место в Восточной конференции, отставая на 14 очков от зоны плей-офф. Команда является действующим обладателем Кубка Стэнли.

Бобровский – в списке самых переоцененных игроков сезона НХЛ по версии The Score. Петтерссон, Нерс, Палат и Биннингтон также попали в рейтинг

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Джеймсон Олива
Там ещё Маршанд, Райнхарт и Лунделл на оценке медштабом.
"На дно-о-о!!! За Маккенной!")))
Вот и Флорида начнет беззастенчиво танковать. Какие меры не принимают в NHL, ничего не помогает против того, чтобы команды сливали сезон.
