Защитники «Флориды» Миккола и Балинскис досрочно завершили сезон из-за травм. Действующий чемпион идет 14-м на Востоке
Главный тренер «Флориды» Пол Морис заявил, что защитники Нико Миккола и Увис Балинскис досрочно завершили сезон из-за травм.
У финского игрока повреждение колена, у латыша – перелом (место не уточняется). Оба пропустят около шести недель и будут готовы к осеннему тренировочному лагерю.
29-летний Миккола провел 68 матчей в текущей регулярке и набрал 11 (3+8) очков. У его ровесника Балинскиса 54 игры и 15 (5+10) результативных действий.
«Пантерс» занимают 14-е место в Восточной конференции, отставая на 14 очков от зоны плей-офф. Команда является действующим обладателем Кубка Стэнли.
Бобровский – в списке самых переоцененных игроков сезона НХЛ по версии The Score. Петтерссон, Нерс, Палат и Биннингтон также попали в рейтинг
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Джеймсон Олива
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
"На дно-о-о!!! За Маккенной!")))