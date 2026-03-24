Голдобин на вопрос о некубковости: «Хейтеры говорят гадости у меня за спиной. Я люблю плей‑офф, есть желание принести пользу СКА»

Голдобин на вопрос о некубковости: хейтеры говорят гадости у меня за спиной.

Нападающий СКА Николай Голдобин заявил, что хейтеры говорят гадости у него за спиной. Вчера он набрал 2 (1+1) очка в матче первого раунда Кубка Гагарина с ЦСКА (2:3 2ОТ, 0-1 в серии).

– Иногда говорят, что вы – не совсем кубковый игрок. Хотя вы сегодня забили.

– Не знаю, кто такие гадости говорит. Хейтеры, как обычно. Да нормально, они же за спиной у меня. Пусть говорят дальше!

Я люблю плей‑офф. Это необычное время. Или ты отдаешь все и движешься за мечтой, или ты едешь отдыхать. Пока не хочется отдыхать. Есть желание еще поработать, побиться и принести пользу команде, – сказал Голдобин.

Статистика Голдобина в регулярках FONBET КХЛ – 0,84 очка за матч (274 балла за 328 игр), в плей-офф – 0,74 (52 в 70).

