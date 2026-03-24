  «Юта» подписала контракт новичка с Денуайе – 4-м номером драфта-2025. 18-летний форвард набрал 78 очков за 45 игр в QMJHL
«Юта» подписала контракт новичка с Денуайе – 4-м номером драфта-2025. 18-летний форвард набрал 78 очков за 45 игр в QMJHL

«Юта» подписала контракт новичка с Денуайе.

«Юта» подписала контракт новичка с четвертым номером драфта НХЛ-2025 Калебом Денуайе. Соглашение рассчитано на 3 года и вступит в силу с сезона-2026/27.

Три последних сезона он провел в юниорской лиге Квебека (QMJHL). В минувшем чемпионате на его счету 78 (22+56) очков за 45 игр при полезности «плюс 36».

«Калеб – невероятно талантливый игрок, добившийся больших успехов на юниорском уровне. У него впереди блестящее будущее.

С нетерпением ждем возможности наблюдать его игру за нас в течение многих лет», – сказал генеральный менеджер «Юты» Билл Армстронг.

«Бостон» подписал просмотровый контракт АХЛ с Хэгенсом. 7-й номер драфта-2025 набрал 47 очков за 34 матча сезона в NCAA

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Скоро для Армстронга наступит головная боль как всю эту молодёжь разместить и влезть под потолок )
