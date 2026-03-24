Дементьев об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Это будет величайшее достижение, достойное звания Героя России»
Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.
40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ) и довел свой лицевой счет до 1000 заброшенных шайб. У Гретцки 1016 голов.
– Пользуясь случаем, поздравляю Александра с этим достижением. Тысяча шайб – это выдающееся достижение. Поэтому также желаю ему не останавливаться и двигаться дальше, совсем чуть-чуть осталось. Главное, чтобы было здоровье, силы и удача.
– Теперь впереди у него рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф?
– Я думаю, что Александр сделает все возможное для того, чтобы этот рекорд принадлежал ему, российскому хоккеисту. И это будет не просто рекорд, а это будет величайшее достижение, достойное звания Героя России, – сказал Дементьев.
Звание Героя Российской Федерации – высшая награда страны, присваиваемая за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
достижения Овечкина выдающиеся, слов нет. Оно историческое, безусловно, и для России и для НХЛ, но все же края надо видеть. он вам че, Брежнев что ли?
И народ... сказочный.
Малолеток, которые заикаются о мире, записывают в иноагенты, людей, которые вваливают десятки млн. баксов в экономику полит.противника - в герои россии.