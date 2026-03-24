Дементьев об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Это будет величайшее достижение, достойное звания Героя России»

Дементьев считает, что Овечкин может получить звание Герой России.

Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

40-летний капитан «Вашингтона » отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ) и довел свой лицевой счет до 1000 заброшенных шайб. У Гретцки 1016 голов.

– Пользуясь случаем, поздравляю Александра с этим достижением. Тысяча шайб – это выдающееся достижение. Поэтому также желаю ему не останавливаться и двигаться дальше, совсем чуть-чуть осталось. Главное, чтобы было здоровье, силы и удача.

– Теперь впереди у него рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф?

– Я думаю, что Александр сделает все возможное для того, чтобы этот рекорд принадлежал ему, российскому хоккеисту. И это будет не просто рекорд, а это будет величайшее достижение, достойное звания Героя России, – сказал Дементьев.

Звание Героя Российской Федерации – высшая награда страны, присваиваемая за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

