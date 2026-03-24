  Дементьев об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Это будет величайшее достижение, достойное звания Героя России»
Дементьев об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Это будет величайшее достижение, достойное звания Героя России»

Дементьев считает, что Овечкин может получить звание Герой России.

Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ) и довел свой лицевой счет до 1000 заброшенных шайб. У Гретцки 1016 голов.

– Пользуясь случаем, поздравляю Александра с этим достижением. Тысяча шайб – это выдающееся достижение. Поэтому также желаю ему не останавливаться и двигаться дальше, совсем чуть-чуть осталось. Главное, чтобы было здоровье, силы и удача.

– Теперь впереди у него рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф?

– Я думаю, что Александр сделает все возможное для того, чтобы этот рекорд принадлежал ему, российскому хоккеисту. И это будет не просто рекорд, а это будет величайшее достижение, достойное звания Героя России, – сказал Дементьев.

Звание Героя Российской Федерации – высшая награда страны, присваиваемая за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

Колобков о 1000 голов Овечкина: «Значимое достижение для НХЛ, для нашего спорта – не знаю. Болею за Кучерова, он 4 сезона подряд набирает более 100 очков» 

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Героя России дают тем, кто совершил исключительный поступок, рискуя жизнью или спасая жизнь. Это, видимо, для агента Дементьева звезда героя - это какая то блестяшка, он все долларами измеряет. и ему кажется что Героя России можно дать за хоккейчик.
достижения Овечкина выдающиеся, слов нет. Оно историческое, безусловно, и для России и для НХЛ, но все же края надо видеть. он вам че, Брежнев что ли?
Ответ Checker77
ну некому мантурову дали) почему не дать американскому хоккеисту)
Ответ iExpert
Представьте себе, оперный певец Дмитрий Хворостовский, тоже имеет награды российские. Но пел и жил он в основном на западе. И правильно, что Родина его награждала. Он так или иначе свою страну прославлял.
Конкретно этот Дементьев от слова «деменция»
Потрясающее государство, конечно, выстроили.
И народ... сказочный.
Малолеток, которые заикаются о мире, записывают в иноагенты, людей, которые вваливают десятки млн. баксов в экономику полит.противника - в герои россии.
Ответ Дмитрий К1986
Тут скорее всего сказочный только Дементьев да ты. Т.к. один несет чушь а второй на основе данной чуши делает вывод о народе и государстве...
Ответ paster_bibo
А в чем он неправ? Только на этом ресурсе немало тех сказочных, кто с восторгом поддерждит сказочного дементьева. А они и есть часть государства.
Герой России всю жизнь играющий в АМЕРИКЕ!!! АХАХАХАХАХА
Какие же всё-таки идиоты! Я понимаю награды за ОИ например, но причём здесь рекорды заокеанской лиги?!! Сюр какой-то! Хотя и за ОИ героя давать странно, как можно сравнивать спортсмена., пусть и гениального, и например пацана, который в одиночку месяц держался на передовой. Что вообще плещется в мозгах Дементьева и подобных ему товарищей.
Борщить-то уж не нужно
А рекордсмены родной КХЛ достойны знания Героя России?
Логичнее будет наградить Президентской медалью Свободы, как раз в Вашингтоне играет, далеко ехать не надо :)
Учитывая, что сейчас эту побрякушку развешивают всем, кому не лень, то и клюшкарю можно, чем он хуже какого нибудь рамзанки?
Что бы быть величайшим, нужно и за сборную играть на уровне, и выиграть все что можно. Но в сборной Ови жалкая тень, себя в НХЛ. Ни на одном турнире он не был лидером, как например Ковальчук в 2008-9, Малкин в 2011, или Капризов в 2018.
