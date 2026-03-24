Нестеров из ЦСКА о рекорде КХЛ по очкам в плей-офф среди защитников: «Личная статистика не имеет значения. Главное – победа»

Нестеров о рекорде КХЛ по очкам в плей-офф среди защитников: главное – победа.

Защитник ЦСКА Никита Нестеров прокомментировал рекорд Кубка Гагарина, который он установил в первом матче серии со СКА (3:2 2ОТ, 1-0).

32-летний игрок набрал 2 (1+1) очка и стал лучшим защитником-бомбардиром в истории плей-офф КХЛ (60 баллов), обойдя Илью Никулина (58).

– Вы побили рекорд КХЛ, став самым результативным защитником в истории плей‑офф. Что для вас это значит?

– Личная статистика для меня вообще не имеет значения. Победа – это главное.

– Как вам начало серии?

– Мы готовились к первому тяжелому матчу. Так и получилось.

– Как избегать ошибок в обороне? Первый гол вы сами себе привезли.

– В обороне важно действовать надежно. Против нас играет хорошая мастеровитая команда. Там хватает ребят, которые исполняют. Нужно работать четко, подстраховывая друг друга.

– В первом же периоде вы сделали 18 хитов. Сразу хотели их задавить?

– Это плей‑офф, все знают, как играть. А старт серии всегда таким и должен быть.

– Что главное в плей‑офф? Скажите с высоты своего опыта.

– Главное – верить в себя и в партнеров. В команду и в то, что мы делаем, – сказал Нестеров.

