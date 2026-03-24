Аскаров возобновил тренировки с «Сан-Хосе». Вратарь не играет с 11 марта из-за травмы
Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров возобновил полноценные тренировки с командой после травмы нижней части тела.
23-летний россиянин не выходил на лед в матчах регулярного чемпионата НХЛ с 11 марта, но может сыграть в ближайшее время. Подменявший его Лоран Броссуа отправлен в АХЛ.
В текущем сезоне Аскаров провел 40 матчей и одержал 19 побед, отражая в среднем 88,6% бросков при коэффициенте надежности 3,56.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Сан-Хосе»
