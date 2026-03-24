Аскаров возобновил тренировки с «Сан-Хосе». Вратарь не играет с 11 марта из-за травмы

Аскаров возобновил тренировки с «Сан-Хосе» после травмы.

Голкипер «Сан-Хосе » Ярослав Аскаров возобновил полноценные тренировки с командой после травмы нижней части тела.

23-летний россиянин не выходил на лед в матчах регулярного чемпионата НХЛ с 11 марта, но может сыграть в ближайшее время. Подменявший его Лоран Броссуа отправлен в АХЛ.

В текущем сезоне Аскаров провел 40 матчей и одержал 19 побед, отражая в среднем 88,6% бросков при коэффициенте надежности 3,56.