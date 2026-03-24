Воробьев о регулярке КХЛ: «Борьба за плей-офф завершилась очень рано. Может, перейти на трехочковую систему?»

Воробьев о регулярке КХЛ: борьба за плей-офф завершилась очень рано.

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал итоги регулярки FONBET КХЛ.

«Уж очень рано завершилась борьба за выход в плей-офф в этом сезоне. На Востоке у «Амура » еще какие-то шансы были в феврале, но совсем призрачные. А на Западе вообще все быстро закончилось.

КХЛ должна обратить на это внимание, использовать какие-то рычаги, чтобы интрига была острее и таких разрывов между восьмеркой лучших и остальными не было. Может, перейти на трехочковую систему?

Неплохо начинал «Шанхай », даже был в группе лидеров на Западе. И по составу все у него было неплохо. Лимит на легионеров на клуб не распространяется, а это большой плюс в селекции. Позвали одного тренера-иностранца, потом другого, а результата нет.

Хорошо, что места в плей-офф заняли наши клубы. В «Торпедо » и «Северстали » давно ведут системную работу. Это хороший пример для многих», – написал Воробьев в своем блоге на Спортсе’‘ .

