  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Воробьев о регулярке КХЛ: «Борьба за плей-офф завершилась очень рано. Может, перейти на трехочковую систему?»
22

Воробьев о регулярке КХЛ: «Борьба за плей-офф завершилась очень рано. Может, перейти на трехочковую систему?»

Воробьев о регулярке КХЛ: борьба за плей-офф завершилась очень рано.

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал итоги регулярки FONBET КХЛ.

«Уж очень рано завершилась борьба за выход в плей-офф в этом сезоне. На Востоке у «Амура» еще какие-то шансы были в феврале, но совсем призрачные. А на Западе вообще все быстро закончилось.

КХЛ должна обратить на это внимание, использовать какие-то рычаги, чтобы интрига была острее и таких разрывов между восьмеркой лучших и остальными не было. Может, перейти на трехочковую систему?

Неплохо начинал «Шанхай», даже был в группе лидеров на Западе. И по составу все у него было неплохо. Лимит на легионеров на клуб не распространяется, а это большой плюс в селекции. Позвали одного тренера-иностранца, потом другого, а результата нет.

Хорошо, что места в плей-офф заняли наши клубы. В «Торпедо» и «Северстали» давно ведут системную работу. Это хороший пример для многих», – написал Воробьев в своем блоге на Спортсе’‘.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoИлья Воробьев
logoШанхай Дрэгонс
logoСпортс
logoКХЛ
logoТорпедо
logoСеверсталь
logoАмур
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Чтоб она завершалась ещё раньше? Гений
Ответ Aviator92
Чтоб она завершалась ещё раньше? Гений
Абсолютно нечего добавить)
Ответ Aviator92
Чтоб она завершалась ещё раньше? Гений
Думать пробовал прежде чем комментить, гений?)

Простая ситуация условно у Сибири 66 очков у Амура 61 - до конца 2 матча. При двухочковой системе Амур в такой ситуации никак не может догнать Сибирь. При трех - может
Может лучше убрать натяжные потолки?
Не кровати надо переставлять, а команды ровнять. А так у нас классическая европейская футбольная система на данный момент(она и в советском хоккее была) где есть грандгранды и они борются за первое место а остальные для массовки(у нас в хоккее команды которые в ПО попадают но ни на что не претендуют) и есть команды лифты(в нашем хоккее те кто в ПО не собирается)....
Двух очковая система была введена для борьбы до последнего
Ответ вперёд спартак
Двух очковая система была введена для борьбы до последнего
Я вижу, как на западе борьба за 8 место шла до последнего. 25 очков разницы с 9 местом, да?
Ответ barsik94
Я вижу, как на западе борьба за 8 место шла до последнего. 25 очков разницы с 9 местом, да?
Ну и что изменится, если перейти на трёхочковую систему? Просто команды слабенькие)
Немецкий бюргер Воробьянинов И. любит харчеваться в России (щедрая душа). Ищет непыльную работу с окладом от 100 млн. в год. Может музицировать на губной гармошке!
Лучше перейти на 7-очковую систему. А ещё лучше не следить за потолком и полом зарплат, оставить в конференциях по 8 команд. По 11 это куда годится то так много. В НХЛ как то сейчас по 6-7 команд в одном очке на границе плей офф. А серьёзно,если хотите борьбы при нынешних делах,то пусть в плей офф выходят 6 команд. 1-2 сразу в полуфинал конференции. 3-6 плей ин,с четвертьфинала конференции
Наркоман што ле, с трехочковой системой разрывы были бы еще больше))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
