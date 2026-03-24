Колобков о 1000 голов Овечкина: «Значимое достижение для НХЛ, для нашего спорта – не знаю. Болею за Кучерова, он 4 сезона подряд набирает более 100 очков»

Колобков о 1000 голов Овечкина: значимое достижение для НХЛ.

Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона » отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). На его счету 53 (26+27) очка после 71 игры в этом сезоне.

– Насколько 1000‑й гол Овечкина в НХЛ – важное достижение для нашего спорта?

– Для нашего – не знаю, для американского – 100% значимое достижение. Конечно, мы следим и радуемся за Александра. Но мне кажется, что все‑таки это достижение скорее для НХЛ.

Приятно, что этого добился наш спортсмен, воспитанник московского «Динамо», который уехал практически в 20 лет и там провел основную часть своей карьеры. Наша хоккейная школа действительно сильная. Очень приятно, мы за него все болеем.

Я, честно говоря, очень болею за [форварда «Тампы» Никиту] Кучерова, потому что игрок уже четыре сезона подряд набирает более ста очков и сейчас вышел на первое место [в бомбардирской гонке в НХЛ].

Вот это значимый, мне кажется, результат. За этим тоже нужно внимательно сейчас следить, – сказал Колобков.

Кучеров набрал 119 (40+79) очков в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 45».

