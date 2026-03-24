  • Колобков о 1000 голов Овечкина: «Значимое достижение для НХЛ, для нашего спорта – не знаю. Болею за Кучерова, он 4 сезона подряд набирает более 100 очков»
Колобков о 1000 голов Овечкина: «Значимое достижение для НХЛ, для нашего спорта – не знаю. Болею за Кучерова, он 4 сезона подряд набирает более 100 очков»

Колобков о 1000 голов Овечкина: значимое достижение для НХЛ.

Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). На его счету 53 (26+27) очка после 71 игры в этом сезоне.

– Насколько 1000‑й гол Овечкина в НХЛ – важное достижение для нашего спорта?

– Для нашего – не знаю, для американского – 100% значимое достижение. Конечно, мы следим и радуемся за Александра. Но мне кажется, что все‑таки это достижение скорее для НХЛ.

Приятно, что этого добился наш спортсмен, воспитанник московского «Динамо», который уехал практически в 20 лет и там провел основную часть своей карьеры. Наша хоккейная школа действительно сильная. Очень приятно, мы за него все болеем.

Я, честно говоря, очень болею за [форварда «Тампы» Никиту] Кучерова, потому что игрок уже четыре сезона подряд набирает более ста очков и сейчас вышел на первое место [в бомбардирской гонке в НХЛ].

Вот это значимый, мне кажется, результат. За этим тоже нужно внимательно сейчас следить, – сказал Колобков.

Кучеров набрал 119 (40+79) очков в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 45».

Кучеров наголову сильнее Овечкина как хоккеист. Овечкин игрок регулярки, который теряется в плей-офф. Об этом говорят и цифры - 1.07 очка в РЧ против 0.91 в ПО. У Кучерова тоже есть просадка с 1.28 до 1.13. Но набирать 113 очков за 100 матчей в среднем и 91 - это очень большая разница. Причём Никита набирал эти очки, в т.ч. в 4-х финалах и 2-х полуфиналах, а Овечкин лишь раз прошёл дальше второго раунда. И в сборной у Кучерова в среднем на много больше очков, пусть он и не сыграл там много матчей. Понятно, что один снайпер, а другой больше распасовщик, но всё же именно Никита на сегодня наш лучший хоккеист в XXI веке.
