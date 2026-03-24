Бучельников о 3:2 со СКА: «Надо запастись терпением. ЦСКА должен гнуть свою линию – в плей‑офф все решают самые маленькие детали»

Бучельников о 3:2 со СКА: ЦСКА должен гнуть свою линию, надо запастись терпением.

Нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников прокомментировал победу команды над СКА (2:3 2ОТ, 0-1 в серии) в стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Мы понимали, что соперник не самый простой. Хорошо играет на контратаках. Была очень тяжелая эмоциональная игра.

– СКА чем‑то удивил?

– Ничего удивительного. Мы не думаем, как играет соперник. Отталкиваемся от своей игры.

– Как убирать удаления? Их у ЦСКА хватало.

– Не знаю, но всегда важна дисциплина. Ведь в плей‑офф все решают даже самые маленькие детали. Нам главное – найти ключ к своей игре и продолжать в том же духе.

В этой серии, да и вообще, надо запастись терпением. Это же плей‑офф на вылет, все идет до одной ошибки. И мы должны гнуть свою линию, – сказал Бучельников.

