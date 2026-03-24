Кожевников о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Космический результат, никто не побьет его минимум лет 50. Александр – богом помазанный, у него хорошие гены и правильное воспитание»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.
40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ) и довел свой лицевой счет до 1000 заброшенных шайб. У Гретцки 1016 голов.
«Космический результат, который никто не побьет минимум лет 50. Побьет ли он рекорд Гретцки, зависит только от решения самого Александра и его семьи. Если он останется в НХЛ, то точно побьет это достижение.
Овечкин богом помазанный, у него есть жизненные эмоции, хорошие гены и правильное воспитание», – сказал Кожевников.
