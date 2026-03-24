  • Кожевников о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Космический результат, никто не побьет его минимум лет 50. Александр – богом помазанный, у него хорошие гены и правильное воспитание»
Кожевников о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Космический результат, никто не побьет его минимум лет 50. Александр – богом помазанный, у него хорошие гены и правильное воспитание»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ) и довел свой лицевой счет до 1000 заброшенных шайб. У Гретцки 1016 голов.

«Космический результат, который никто не побьет минимум лет 50. Побьет ли он рекорд Гретцки, зависит только от решения самого Александра и его семьи. Если он останется в НХЛ, то точно побьет это достижение.

Овечкин богом помазанный, у него есть жизненные эмоции, хорошие гены и правильное воспитание», – сказал Кожевников.

Роднина о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Величайший спортсмен в мире. Наш гражданин добился такого результата – будет решаться вопрос, чтобы как-то отметить Александра»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
По каким таким заслугам или титулам решили, что он величайший, потому, что он побил рекорд, так это там, а не здесь ! Я вот уверен, что спортсмену в индивидуальном виде спорте всё даётся намного сложнее и всё зависит от самого себя, а на Овечкина работает команда, один бы он может вообще ничего не достиг, да и сейчас то у него нет столько заслуг
Есть такая формула успеха: Не думай о деньгах, думай о том как стать лучшим в своем деле! Когда станешь лучшим, деньги сами тебя догонят!
По аналогии формула личного успеха в командном виде спорта:
Работай на команду! Чем лучше ты работаешь на команду, тем лучше становится команда. Чем лучше станет команда, тем большую степень личного успеха она позволит тебе достичь!
Пиво хорошее питание.
А помазал, вернее промочил ли Кожевников свое горло уже с утра?
Рекорды для того и ставятся, чтобы кто-то их перебил. Помню про количество голов Уэйна также говорили, однако не прошло и 50-ти лет и Саня переписал его. Так что возможно и при нашей жизни этот рекорд кто-нибудь, да перепишет.
Количество очков Уэйна никто не побьет еще 100 лет.
"...однако не прошло и 50-ти лет и Саня переписал его."

Прошло всего 26 лет.
Чемпионат увеличат до 84 матчей.
