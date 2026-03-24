Зибанежад провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. «Рейнджерс» пришли на игру в футболках с изображением шведа
Форвард «Рейнджерс» Зибанежад провел 1000-й матч в регулярках НХЛ.
32-летний нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад провел 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной стала игра против «Оттавы» (1:2).
Перед началом встречи прошла торжественная церемония, а одноклубники шведа пришли на матч в футболках с его изображением.
На счету Зибанежада 807 (344+463) очков в регулярках НХЛ. В текущем сезоне он набрал 67 (30+37) баллов за 70 игр при полезности «минус 22».
Фото: x.com/NYRangers
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
