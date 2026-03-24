«Бостон» подписал просмотровый контракт АХЛ с Хэгенсом. 7-й номер драфта-2025 набрал 47 очков за 34 матча сезона в NCAA

«Бостон » подписал просмотровый контракт АХЛ с седьмым номером драфта-2025 Джеймсом Хэгенсом .

19-летний форвард присоединится к «Провиденсу » (фарм-клуб «Брюинс») 24 марта.

Последние два сезона Хэгенс провел за Бостонский колледж в NCAA. В минувшем сезоне он набрал 47 (23+24) очков за 34 матча, став лучшим снайпером и бомбардиром команды.

Маккенна вошел в топ-10 претендентов на звание лучшего игрока сезона в NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 набрал 51 очко в 34 играх за Penn State