«Бостон» подписал просмотровый контракт АХЛ с Хэгенсом. 7-й номер драфта-2025 набрал 47 очков за 34 матча сезона в NCAA
«Бостон» подписал просмотровый контракт АХЛ с седьмым номером драфта-2025 Джеймсом Хэгенсом.
19-летний форвард присоединится к «Провиденсу» (фарм-клуб «Брюинс») 24 марта.
Последние два сезона Хэгенс провел за Бостонский колледж в NCAA. В минувшем сезоне он набрал 47 (23+24) очков за 34 матча, став лучшим снайпером и бомбардиром команды.
Источник: сайт НХЛ
Обычно, если игрока выбирают в топ-10 драфта с ним сразу определяются по поводу контракта. В данном случае, сколько сезонов Хэгенс может провести в NCAA, перед тем как подпишет контракт с Бостоном. А так получается, что Хэгенс до сих пор не опеределился чего он хочет. Точнее, хочет ли он играть за Бостон. Если он мечтает стать профессиональным хоккеистом, на кой фиг ему оставаться в NCAA ещё на сезон? Чтобы что?