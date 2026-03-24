  «Бостон» подписал просмотровый контракт АХЛ с Хэгенсом. 7-й номер драфта-2025 набрал 47 очков за 34 матча сезона в NCAA
«Бостон» подписал просмотровый контракт АХЛ с Хэгенсом. 7-й номер драфта-2025 набрал 47 очков за 34 матча сезона в NCAA

«Бостон» подписал просмотровый контракт АХЛ с седьмым номером драфта-2025 Джеймсом Хэгенсом.

19-летний форвард присоединится к «Провиденсу» (фарм-клуб «Брюинс») 24 марта.

Последние два сезона Хэгенс провел за Бостонский колледж в NCAA. В минувшем сезоне он набрал 47 (23+24) очков за 34 матча, став лучшим снайпером и бомбардиром команды.

Маккенна вошел в топ-10 претендентов на звание лучшего игрока сезона в NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 набрал 51 очко в 34 играх за Penn State

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Интересно... Бостон настолько не уверен в Хэгенсе, что вообще не предложил ему контракт даже со следующего сезона, как в большинстве случаев происходит.
Ответ Сельмаш1930
Они не могут быть в нем не уверены, потому что он топовый проспект с отличной статой. Ему дали пробный в АХЛ, чтобы он поиграл с профи, но оставил возможность вернуться в колледж, который он еще не закончил, так что это его решение и выбор за ним останется)
То есть, Бостон не нашел аргументов, чтобы убедить Хэгенса подсписать контракт?
Обычно, если игрока выбирают в топ-10 драфта с ним сразу определяются по поводу контракта. В данном случае, сколько сезонов Хэгенс может провести в NCAA, перед тем как подпишет контракт с Бостоном. А так получается, что Хэгенс до сих пор не опеределился чего он хочет. Точнее, хочет ли он играть за Бостон. Если он мечтает стать профессиональным хоккеистом, на кой фиг ему оставаться в NCAA ещё на сезон? Чтобы что?
Маккенна вошел в топ-10 претендентов на звание лучшего игрока сезона в NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 набрал 51 очко в 34 играх за Penn State
21 марта, 07:45
«Даллас» подписал форварда Дилана Грицковиана – свободного агента из NCAA с 37 очками в 30 играх в этом сезоне. За «Старс» играет его старший брат Джастин
21 марта, 07:15
«Айлендерс» подписали контракт с 20-м номером драфта Эйзерманом. Форвард набрал 28 очков в 32 матчах в NCAA в сезоне
19 марта, 00:21
«Автомобилист» убрал имя Буше со шкафчика в раздевалке. Форвард уехал в США по семейным обстоятельствам в конце января
6 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Тампа» – с «Миннесотой», «Питтсбург» против «Колорадо», «Лос-Анджелес» в гостях у «Калгари»
35 минут назад
Кубок Гагарина. «Авангард» сыграет с «Нефтехимиком», «Металлург» примет «Сибирь», «Динамо» Минск против «Динамо» Москва, «Спартак» в гостях у «Локомотива»
48 минут назад
Кафельников о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Не придаю этому значения, рекорд он уже побил. Надо забыть эту историю и двигаться дальше»
49 минут назад
Макдэвид о «Тампе»: «Эдмонтон» не на их уровне – они классно организованы, все знают, что делать на льду. Как достичь подобного? Это вопрос к тренерам»
сегодня, 09:32
Форвард «Авангарда» Пономарев: «Омск – лучшее место в России по ходу сезона. Нет соблазнов пойти в злачные места, все под рукой и нет больших пробок»
сегодня, 08:58
Ансель Галимов: «Журналисты говорят, что «Динамо» не идет за Кубком Гагарина – пусть тогда выходят и играют. Я с шести лет тренируюсь, чтобы выиграть его»
сегодня, 08:45
Зарипов о роли супергероя в церемонии перед игрой «Ак Барса»: «На «Миллениуме» меня в колесе крутили, здесь под потолок подняли. Зрителям понравилось, судя по эмоциям»
сегодня, 08:32Видео
«Величайшая погоня» Кравцова, телефон Голдобина и новые рекорды КХЛ. Разбираем яркие события прошедшей регулярки
сегодня, 08:00Спецпроект
Спронг из «Автомобилиста» о переезде в Россию: «Нервничал по поводу внешнеполитической ситуации. Сейчас отвечаю: «Разве дома по-другому?» У каждой стороны своя правда»
сегодня, 07:59
Форвард «Адмирала» Тертышный: «Классно играть на Дальнем Востоке. Перелеты не так страшны, город интересный и за команду хорошо болеют»
21 минуту назад
Защитник «Оттавы» Шабо травмировал руку с «Рейнджерс» и выбыл на неопределенный срок. У него 31 очко в 55 матчах сезона НХЛ
сегодня, 09:14
Рябыкин о серии ЦСКА – СКА: «Затянется до 7 матчей, возможно. Будет самой равной и напряженной в 1-м раунде»
сегодня, 08:15
Защитники «Флориды» Миккола и Балинскис досрочно завершили сезон из-за травм. Действующий чемпион идет 14-м на Востоке
сегодня, 07:32
«Юта» подписала контракт новичка с Денуайе – 4-м номером драфта-2025. 18-летний форвард набрал 78 очков за 45 игр в QMJHL
сегодня, 07:05
Нестеров из ЦСКА о рекорде КХЛ по очкам в плей-офф среди защитников: «Личная статистика не имеет значения. Главное – победа»
сегодня, 06:39
Аскаров возобновил тренировки с «Сан-Хосе». Вратарь не играет с 11 марта из-за травмы
сегодня, 06:10
Бучельников о 3:2 со СКА: «Надо запастись терпением. ЦСКА должен гнуть свою линию – в плей‑офф все решают самые маленькие детали»
сегодня, 04:59
Зибанежад провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. «Рейнджерс» пришли на игру в футболках с изображением шведа
сегодня, 04:17Фото
Гатиятулин о 3:2 с «Трактором»: «В 1-м периоде было много суеты, ошибок. Со 2-го добавили в движении, стали появляться моменты, переломили игру. Хорошая командная победа»
вчера, 21:37
