  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роднина о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Величайший спортсмен в мире. Наш гражданин добился такого результата – будет решаться вопрос, чтобы как-то отметить Александра»
24

Роднина о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Величайший спортсмен в мире. Наш гражданин добился такого результата – будет решаться вопрос, чтобы как-то отметить Александра»

Роднина об Овечкине: величайший спортсмен в мире.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона» забросил 1000-ю шайбу в лиге с учетом плей-офф в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ).

– Это достижение Овечкина очень хорошо отметили в Америке. Если они считают это важным событием, как нам можно по-другому оценить, когда наш гражданин и соотечественник добился такого результата?!

– Есть мнение, что результаты Овечкина не относятся к российскому спорту.

– Он выступает не в США, а за команду, которая играет в НХЛ. Люди, которые так говорят, честно говоря, не очень разбираются в спорте. Его возвращение в Россию? Главное, чтобы Овечкин сам хотел вернуться, а у него, насколько знаю, такие планы есть.

Считаю, что Овечкин, показав такой результат, – величайший спортсмен не только в России, а в мире.

– Стоит ли Овечкина как-то наградить в России?

– Это не моих уровней вопросы, но у нас человек, который достигает результатов в любой области, всегда отмечается: и в науке, и в космосе, и в культуре.

Поэтому думаю, вопрос с тем, чтобы как-то отметить Овечкина, будет решаться, – сказала Роднина.

Мостовой в стихах поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Весь мир ты снова удивил, когда свой 1000-й забил, рекорд поставив неземной. Мои аплодисменты, Александр Мостовой»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
Политика
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoИрина Роднина
logoНХЛ
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Думаю введем утиль сбор на картошку и повысим ндс на марковку - добавили депутатка
Ответ Александр Кузнецов
Думаю введем утиль сбор на картошку и повысим ндс на марковку - добавили депутатка
И повысим еще пенсионный возраст на 1000 дней,для символизма....
Ответ Александр Кузнецов
Думаю введем утиль сбор на картошку и повысим ндс на марковку - добавили депутатка
Роднина не умеет думать, не вводите народ в заблуждение
Когда Роднина говорит "наш гражданин", появляется подозрение, что Овечкин получил гражданство США.
Если там оценили, то и мы обязаны. Какая-то витиеватая логика.

Год назад Ливо побил рекорд Мозякина - в Канаде это оценили? :)
Вряд ли её слова вообще себе чего-то стоят
Он забил эти голы не в российском чемпионате, не за российскую команду. Достаточно ему высоких контрактов. И любви болельщиков.
Дайте ему орден Путин дрим
Ответ Сергей Денисов
Дайте ему орден Путин дрим
Достаточно одеть в костюм Ротенберга Тим Путин
Ответ Железная Леди
Достаточно одеть в костюм Ротенберга Тим Путин
Но орден Путина всë равно нужен. Как без него, зря прожил что ли? Вот был же Андрея Первозванного, Георгия Победоносца... И орден Путина должен быть. Надо народное голосование по второму слову, не думское это дело
Гражданин США он
Пошлём ему от Думы поздравительную смс-ку и лайк в Максе
Он же на родине добился успеха...
Надеюсь ваш президент вручит Овечкину 4 июля Президентскую медаль Свободы, и отметит Пурпурным Сердцем за тяжелую потерю зуба в битве с соперниками.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
