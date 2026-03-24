Шестеркин стал 3-й звездой матча с «Оттавой» – 31 сэйв после 33 бросков и 21-е поражение в сезоне

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин стал третьей звездой матча с «Оттавой».

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (1:2).

30-летний россиянин отразил 31 из 33 бросков в створ, но потерпел 21-е поражение в текущем сезоне.

Шестеркин провел 44 игры (22 победы и 1 замена из-за травмы), совершая в среднем 91,2% сэйвов при коэффициенте надежности 2,55.

«Рейнджерс » идут последними в Восточной конференции, набрав 65 очков за 71 матч.