  • Форвард СКА Голдобин: «Я побрился перед плей‑офф. Надеюсь, что стану Чубаккой к концу»
Нападающий СКА Николай Голдобин прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 2ОТ) в первом матче стартового раунда Кубка Гагарина.

– Как вы будете восстанавливаться?

– Сейчас с семьей увижусь. Позитивные эмоции у них высосу. Посплю, завтра схожу на массаж. И дальше готовиться.

– Опишите механику своего гола, когда вы накрыли молодого защитника ЦСКА.

– Серега хорошо выкинул шайбу, она прыгала. Я так понял, защитник не смог остановить ее рукой. Я включил крейсерскую скорость, как ребята сказали. Обогнал его и бросил в падении.

– КХЛ выпустила красочный ролик, который завершаете вы знаменитым жестом, когда будто звоните по телефону. Вам понравилось?

– Да, всегда приятно видеть себя в крутых промороликах. Отмечу, что реально круто все сделали. Приятно такое видеть.

– Вы будете отпускать бороду в плей‑офф?

– Я побрился перед плей‑офф. И вообще себя не буду трогать по ходу серий. Надеюсь, что к концу плей‑офф стану Чубаккой (персонаж вселенной «Звездных войн» – Спортс’‘).

– ЦСКА на этом матче собрал лишь 60% арены. А что будет в Санкт‑Петербурге?

– Ждем, что будут аншлаги. Питер, приходите все, чтобы вообще не осталось свободных мест! – сказал Голдобин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
За 4 матча не будет большой бороды
Как самоуверенно. Твой комментарий рискует стать глупым уже послезавтра
*завтра
60% заполняемости арены это позор для Цска, ну тут голосуют ногами, на ту игру, которую демонстрируют команда.
Я был на 4-ех играх из 6 в этом сезоне между Спартаком и Цска (кроме первой и последней).
Зрелище конечно еще то на самом деле…
Ответ Caniball
60% заполняемости арены это позор для Цска, ну тут голосуют ногами, на ту игру, которую демонстрируют команда. Я был на 4-ех играх из 6 в этом сезоне между Спартаком и Цска (кроме первой и последней). Зрелище конечно еще то на самом деле…
вообще странные дела творятся, на регулярку с топами за те же деньги не пробиться было. а тут вроде и соперник принципиальнее некуда
Такого самомнения о себе, а игра у СКА так себе. Но это хоккей, ничего исключать нельзя.
К концу станет ЧУБОКАБРОЙ.
