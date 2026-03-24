Форвард СКА Голдобин: «Я побрился перед плей‑офф. Надеюсь, что стану Чубаккой к концу»
Нападающий СКА Николай Голдобин прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 2ОТ) в первом матче стартового раунда Кубка Гагарина.
– Как вы будете восстанавливаться?
– Сейчас с семьей увижусь. Позитивные эмоции у них высосу. Посплю, завтра схожу на массаж. И дальше готовиться.
– Опишите механику своего гола, когда вы накрыли молодого защитника ЦСКА.
– Серега хорошо выкинул шайбу, она прыгала. Я так понял, защитник не смог остановить ее рукой. Я включил крейсерскую скорость, как ребята сказали. Обогнал его и бросил в падении.
– КХЛ выпустила красочный ролик, который завершаете вы знаменитым жестом, когда будто звоните по телефону. Вам понравилось?
– Да, всегда приятно видеть себя в крутых промороликах. Отмечу, что реально круто все сделали. Приятно такое видеть.
– Вы будете отпускать бороду в плей‑офф?
– Я побрился перед плей‑офф. И вообще себя не буду трогать по ходу серий. Надеюсь, что к концу плей‑офф стану Чубаккой (персонаж вселенной «Звездных войн» – Спортс’‘).
– ЦСКА на этом матче собрал лишь 60% арены. А что будет в Санкт‑Петербурге?
– Ждем, что будут аншлаги. Питер, приходите все, чтобы вообще не осталось свободных мест! – сказал Голдобин.
Ларионов об овертайме с ЦСКА: «Усталость была, мы играли в 11 нападающих, переходили даже на 3 звена. Но это часть игры, в плей-офф нужно доставать из себя энергию»
Я был на 4-ех играх из 6 в этом сезоне между Спартаком и Цска (кроме первой и последней).
Зрелище конечно еще то на самом деле…