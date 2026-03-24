Мойсевич подписал контракт новичка с «Вегасом» на 3 года

Вратарь Павел Мойсевич подписал контракт новичка с «Вегасом».

Срок соглашения рассчитан на 3 года.

Напомним, 19 марта СКА расторг контракт с Мойсевичем по инициативе вратаря. В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 21-летний голкипер из Беларуси не провел ни одного матча. В двух предыдущих сезонах в его активе 31 игра за клуб из Санкт-Петербурга в регулярках лиги и одна – в плей-офф.

В этом сезоне Мойсевич провел 10 матчей за «СКА-ВМФ» в Olimpbet ВХЛ при 91,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,41.

Вратарь был выбран «Вегасом» на драфте НХЛ-2024 под 83-м общим номером. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Вегаса»
Сейчас у Вегаса как мне кажется вратарская позиция самая слабая, так что у Павла будет шанс пробиться в основу
Ну, и молодец. Шансы, ИМХО, есть
Не полировал бы лавку , возможно бы развивался, играл в России. А так, годик посидел и уехал не от хорошей жизни
Массу поднабрать , при 196 весит 80 кг
ни фига себе! Любопытно проверить уровень. . Только позитивного настроя и успеха!
