Мойсевич подписал контракт новичка с «Вегасом» на 3 года

Вратарь Мойсевич подписал контракт новичка с «Вегасом».

Вратарь Павел Мойсевич подписал контракт новичка с «Вегасом».

Срок соглашения рассчитан на 3 года.

Напомним, 19 марта СКА расторг контракт с Мойсевичем по инициативе вратаря. В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 21-летний голкипер из Беларуси не провел ни одного матча. В двух предыдущих сезонах в его активе 31 игра за клуб из Санкт-Петербурга в регулярках лиги и одна – в плей-офф.

В этом сезоне Мойсевич провел 10 матчей за «СКА-ВМФ » в Olimpbet ВХЛ при 91,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,41.

Вратарь был выбран «Вегасом » на драфте НХЛ-2024 под 83-м общим номером.