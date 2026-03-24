Ларионов об овертайме с ЦСКА: «Усталость была, мы играли в 11 нападающих, переходили даже на 3 звена. Но это часть игры, в плей-офф нужно доставать из себя энергию»
Ларионов высказался об игре СКА в матче плей-офф с ЦСКА.
Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре команды в матче плей-офф против ЦСКА (2:3 2ОТ, 0-1 в серии).
– Что с Зыковым? Он провел лишь две смены.
– Я приходил к нему в первом периоде. Хоккеисты – ребята мужественные. Сказать большее пока не могу. На данный момент не все хорошо. Информацию получим завтра с утра. Не хочу сейчас спекулировать.
– Почему ваша команда подсела в овертайме?
– Может, и была усталость. Мы играли в 11 нападающих, переходили даже на три звена. Три пары защитников выдерживали нагрузку. Усталость приходит. Но это часть игры, когда в плей-офф ты должен доставать из себя энергию, чтобы помочь команде, – сказал Ларионов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Совсем охренели оппоненты Игоря
А тут первый же бой и все!
Команда развалилось из за одного Зыкова.Ну товарищ Ларионов,если у тебя все зависит от одного нападающего,то грош цена этой команды.В плей-офф и бьют и изматывают,Ларионов не знал ?
А вот вопрос почему ставят медленного Педана,под быстрого Полтапова и Соркина,вот тут вопрос нашим тренерам.
Почему то у СКА вчера было одно ускорение,это гол Голдобина.
У нас есть быстрые Грималди например,но он в плей-офф где пространство нет,просто нулевой.Где его мастерство обвести один в один?Очень слабый по результативности легионер.
СКА нужна командная сумасшедшая скорость.А ее в первой игре не было.
Только выброс и меняться,когда язык на полке уже.