Никитин о 3:2 со СКА: «Тяжелая победа. Первый матч всегда сумбурно проходит, о функциональном состоянии можно говорить только после серии»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в первом матче серии плей-офф со СКА (3:2 2ОТ).
– Тяжелая победа, готовимся дальше.
– Физически ЦСКА оказался посильнее СКА. С чем это связано, более хорошая подготовка или тактические премудрости?
– Первый матч всегда достаточно сумбурно проходит, о функциональном состоянии можно говорить только после серии.
– Взяли тайм-аут за три минуты до конца. Казалось, рано, но попали в точку.
– Соперник грамотно оборонялся, понимали, что может и не быть уже ситуация вбрасывания. Карнаухов был свежий, обстоятельства подсказали, что нужно брать сейчас. Это хоккей, забили – здорово. Парни молодчики, хладнокровно разобрались, – сказал Никитин.
ЦСКА победил СКА (3:2) во 2-м овертайме и повел 1-0 в серии. Соркин сделал дубль, Голдобин набрал 1+1