  Никитин о 3:2 со СКА: «Тяжелая победа. Первый матч всегда сумбурно проходит, о функциональном состоянии можно говорить только после серии»
Никитин о 3:2 со СКА: «Тяжелая победа. Первый матч всегда сумбурно проходит, о функциональном состоянии можно говорить только после серии»

Никитин высказался о победе ЦСКА в первом матче серии со СКА.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в первом матче серии плей-офф со СКА (3:2 2ОТ).

– Тяжелая победа, готовимся дальше.

– Физически ЦСКА оказался посильнее СКА. С чем это связано, более хорошая подготовка или тактические премудрости?

– Первый матч всегда достаточно сумбурно проходит, о функциональном состоянии можно говорить только после серии.

– Взяли тайм-аут за три минуты до конца. Казалось, рано, но попали в точку.

– Соперник грамотно оборонялся, понимали, что может и не быть уже ситуация вбрасывания. Карнаухов был свежий, обстоятельства подсказали, что нужно брать сейчас. Это хоккей, забили – здорово. Парни молодчики, хладнокровно разобрались, – сказал Никитин.

ЦСКА победил СКА (3:2) во 2-м овертайме и повел 1-0 в серии. Соркин сделал дубль, Голдобин набрал 1+1

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
С победой! И 3 гола отлично, главное что б не исчерпали лимит забитых шайб на всю серию)
