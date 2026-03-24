Козырев об 1:4 от «Торпедо»: «Одна умная тетенька сказала, что самая страшная потеря в битве – потеря головы. Мы ее сегодня потеряли, когда напропускали голы»

Козырев высказался о поражении «Северстали» от «Торпедо» в матче плей-офф.

Главный тренер «Северстали » Андрей Козырев высказался о поражении от «Торпедо» (1:4) в первом матче серии плей-офф.

– В сегодняшнем матче мы создали моменты, которые не смогли реализовать. И в свою очередь наделали кучу индивидуальных ошибок, которые и повлияли на исход матча.

– Были сегодня моменты, которые вам понравились? Которые можно занести в актив команде.

– Конечно. То, что играли до конца. Смогли забить гол, и в концовке тоже атаковали. Играли до конца – хороший, положительный момент.

– Сегодня две шайбы были пропущены после того, как соперник достаточно просто выводил шайбу из своей зоны – просто по борту. Это были атаки и гол. «Северсталь» при этом из своей зоны выходит эффектно, но это часто приводит к обрезам, потерям и так далее. Есть ли какой-то план Б? Почему не играть в своей зоне проще, а в зоне соперника так же креативно?

– Если рассматривать и разбирать эти моменты, которые мы пропустили – там у нас… Знаете, одна очень умная тетенька сказала, что самая страшная потеря в битве – потеря головы. Так вот, мы ее сегодня потеряли, когда напропускали голы. В особенности, первый гол и второй.

– Правильно ли будет сказать, что, если мы сравниваем матчи с «Торпедо» в регулярном чемпионате, то сегодня поражение было связанно не столько с формой соперника, сколько с содержанием вашей игры? Или вы считаете, что соперник предоставил вам, по сравнению с регуляркой, нерешимые задачи?

– Я же об этом сказал, что в большинстве случаев голы, которые мы пропустили, мы пропустили за счет собственных ошибок. Да, соперник здорово играет. И в обороне играет. Мы сегодня на всем протяжении матча не могли довести шайбу до ворот.

– Насколько категорично вы отнеслись к силовому приему Никиты Камалова, который стал в итоге блокировкой, или видите ему какие-то оправдания?

– Там не силовой прием. Там удаление. Какой силовой прием? Это нарушение правил.

– Насколько категорично вы к этому отнеслись? Обратили ли внимание, условно говоря, в перерыве?

– Ну а как вы можете не обратить внимание, если идет атака, мы владеем шайбой, идет атака на соперника, а человек берет и удаляется?

– Последний матч играли в Ледовом со СКА 0:5. Сегодня тоже уступили. Вы говорили про индивидуальные ошибки. Видите ли вы что-то общее в этих играх? Если говорить об индивидуальных ошибках, в чем вы видите первопричину? Ребята нервничают или какие-то другие обстоятельства?

– Это технические ошибки. Это концентрация. Это сосредоточенность. Как, например, первый гол. Там просто люди побежали меняться, когда это ни в коем случае нельзя было делать. Это же не модель игры. Это человеческий фактор, – сказал Козырев.

«Торпедо» обыграло «Северсталь» (4:1) и повело 1-0 в серии. Силаев сделал 2 передачи