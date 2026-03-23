Ларионов после 2:3 от ЦСКА: «Не могу судить арбитров, не будем показывать на них пальцем. Но кое-какие вещи отправим в КХЛ, Анисимову. У нас масса вопросов»

Ларионов подвел итоги первого матча серии СКА с ЦСКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов отметил, что у него остались вопросы к судьям после первого матча серии плей-офф с ЦСКА (2:3 2ОТ).

– Хорошее начало нашей серии. Напряженное. Два овертайма. К сожалению, не удалось победить. Но горжусь ребятами и командой, усилиями, проявленными в матче. Где-то не повезло, но это только начало. Надо восстановиться, правильно провести день и выйти на вторую игру.

– Могла ли ваша оборона поберечь вратаря Плешкова?

– По ходу всего сезона мы использовали двух вратарей. Не буду делать выводы, кто первый вратарь. Кажется, это самая длинная игра у Плеша. Ему нужно сейчас отдохнуть.

– Почему СКА расторг контракт с Лайпсиком? И в состав не попал Бландиси.

– Мы говорим сейчас только о плей-офф и о тех ребятах, кто играет. Джо в составе, он готовится, он может играть. Он с нами. Во вторник мы примем решение, будет ли он в составе.

– Почему ваша команда так часто хватала удаления в овертайме?

– Трактовать можно по-разному. Мы не хотим начинать эту серию с жалоб и оправданий. Проводя много времени на площадке, каждый игрок начинает испытывать усталость. Ожидаешь, что в плей-офф будут более суровые решения, когда давать удаления.

Я не могу судить арбитров, какая у них шкала, когда давать удаления. Не будем показывать на них пальцем. Но кое-какие вещи мы отправим в лигу, Анисимову. У нас масса вопросов. Но это не для пресс-конференции, – сказал Ларионов.

ЦСКА победил СКА (3:2) во 2-м овертайме и повел 1-0 в серии. Соркин сделал дубль, Голдобин набрал 1+1