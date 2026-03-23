  • Ларионов после 2:3 от ЦСКА: «Не могу судить арбитров, не будем показывать на них пальцем. Но кое-какие вещи отправим в КХЛ, Анисимову. У нас масса вопросов»
Ларионов подвел итоги первого матча серии СКА с ЦСКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов отметил, что у него остались вопросы к судьям после первого матча серии плей-офф с ЦСКА (2:3 2ОТ).

– Хорошее начало нашей серии. Напряженное. Два овертайма. К сожалению, не удалось победить. Но горжусь ребятами и командой, усилиями, проявленными в матче. Где-то не повезло, но это только начало. Надо восстановиться, правильно провести день и выйти на вторую игру.

– Могла ли ваша оборона поберечь вратаря Плешкова?

– По ходу всего сезона мы использовали двух вратарей. Не буду делать выводы, кто первый вратарь. Кажется, это самая длинная игра у Плеша. Ему нужно сейчас отдохнуть.

– Почему СКА расторг контракт с Лайпсиком? И в состав не попал Бландиси.

– Мы говорим сейчас только о плей-офф и о тех ребятах, кто играет. Джо в составе, он готовится, он может играть. Он с нами. Во вторник мы примем решение, будет ли он в составе.

– Почему ваша команда так часто хватала удаления в овертайме?

– Трактовать можно по-разному. Мы не хотим начинать эту серию с жалоб и оправданий. Проводя много времени на площадке, каждый игрок начинает испытывать усталость. Ожидаешь, что в плей-офф будут более суровые решения, когда давать удаления.

Я не могу судить арбитров, какая у них шкала, когда давать удаления. Не будем показывать на них пальцем. Но кое-какие вещи мы отправим в лигу, Анисимову. У нас масса вопросов. Но это не для пресс-конференции, – сказал Ларионов.

ЦСКА победил СКА (3:2) во 2-м овертайме и повел 1-0 в серии. Соркин сделал дубль, Голдобин набрал 1+1

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нёммм, при нёммм!
Ответ Stefen
Ключевое слово лопух, а остальное конечно при нем.
И про «положение вне игры» у Полтапова не забудьте сказать.
Причем тут судьи.Да,был момент,где Плотникову по руке дали,но игры то в зоне атаки не было с 3 го периода.
Рассчитывать на чудо в плей-офф,это утопия.Надо комбинировать большим числом людей в атаке,а когда команда не готова физически выбегать в контру 3 в 3 или 3 2.То это вопрос к подготовке к старту плей-офф.
ЦСКА сегодня сделал две ошибки,СКА наказал,дальше была одна команда.
Заплакал! Все удаления по делу и там и там!
Ответ Vagner01
Ну это неправда. В этом матче можно без больших проблем найти с пяток таких эпизодов, как было в 1-м удалении Педана, но которые не были наказаны. А Педана как бы в ОТ удалили, когда планка наоборот повышается, а не понижается обычно. И, наоборот, эпизоды Дроздов/Плотников и Коваленко/Поляков тянули на 2 минуты гораздо больше чем действия Педана. Но штрафа ЦСКА не выписали. ЦСКА же судьям предъявить может только офсайд Полтапова. Так что решающего влияния конечно не было, но это было уже чуть больше чем просто домашнее судейство для ЦСКА. Надеюсь в дальнейшем серия пройдет при таком судействе, которое было в основное время, вот там все было прямо образцово.
Ответ fil_spb
Измотали московские петербуржцев за три периода и овертайм, отсюда и удаления, а кивки на судей это просто оправдание ,Никитин в этом матче просто обыграл профессора как пацана, тот ждал игры от обороны, а получил то, о чем говорит на каждой конференции, атакующий хоккей, за что боролся , на то и напоролся, смотрим дальше, все еще впереди.
Ну хоть футбол по телеку сегодня не пропустил)
Не ной ,,профессор,, проиграли вы по делу, и судьи не причём
Да ладно на Ларионова гнать. По факту - команда в ПО, в первой игре выглядела более чем конкурентоспособно против не самого слабого в лиге коллектива. Два овертайма, всё было на тоненького, могло качнуть в любую сторону. Вполне себе нормальный результат.
а как так получается что с игроком контракт расторгнут, но он в составе и может быть еще сыграет??? новый заключат? ну по срокам никак же
Сделали из СКА фаворита, а эта команда максимум для первого-второго раунда, впрочем как и ЦСКА. Есть талантливые ребята у Питера, а вот команды для высоких задач-нет. Выше головы не прыгнешь.
