Исаков о 4:1 с «Северсталью»: «Команду с победой поздравить можно, но уже готовимся к следующей игре. Все самое интересное впереди»

Исаков подвел итоги матча «Торпедо» против «Северстали».

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвел итоги матча плей-офф против «Северстали» (4:1).

– Команду с победой поздравить можно, но готовимся уже к следующей игре. По большому счету, сейчас какие-то выводы и комментарии сложно делать. Все самое интересное, я думаю, впереди.

– За счет чего сегодня удалось выиграть? С таким внушительным счетом достаточно.

– Наверное, были моменты, которые мы реализовали.

– В сезонной серии в регулярном чемпионате «Торпедо» уступило «Северстали». Какие выводы были сделаны, исходя из прошлых игр? Была ли сегодняшняя игра похожа на то, что вы лично видели в регулярном чемпионате?

– Выводы, естественно, мы делали, когда готовились к этой игре. Мы вместе смотрели, что происходило в предыдущих играх. Особенно – мы недавно здесь играли – 27 февраля. Поэтому в первую очередь отталкивались от тех матчей, которые были сыграны.

Опять же это регулярный чемпионат. Здесь все с чистого листа. Многие вещи, которые работают в регулярке, не срабатывают в плей-офф.

– Можно пример нескольких вещей, которые срабатывают в регулярке, а в плей-офф не срабатывают?

– В первую очередь характер выходит на первый план. И единоборства.

– Что касается характера, сегодняшний эпизод с Егором Виноградовым взбодрил как-то команду? Чувствовали, что после этого эпизода ребята выходили играть и за себя, и за Егора? Хотя он быстро вернулся на лед, но все же.

– Такие эпизоды, как правило, производят определенный эффект. На самом деле так и есть. Единственное, не хочется, чтобы игроки получали травмы. Понятно, что идет мужская игра и на площадке могут происходить столкновения и такие ситуации. Мы должны быть к ним готовы.

– В том эпизоде Егор около полминуты оставался на льду. Ушел только после того, как к нему вышел врач. В каком он состоянии? Полностью ли он здоров после игры?

– Я сейчас не отвечу, потому что еще с доктором не разговаривал. Надеюсь, что все хорошо.

– Как вы считаете, следующий матч будет похож на сегодняшний? Или ждете абсолютно другого от соперника или, может быть, уже сами понимаете, где будете перестраиваться?

– Надо переспать с этим результатом. Надо посмотреть игру уже по видео. И уже потом готовиться к следующей игре, делая конечно же определенные корректировки, – сказал Исаков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Северстали»
