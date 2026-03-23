  • ЦСКА победил СКА (3:2) во 2-м овертайме и повел 1-0 в серии. Соркин сделал дубль, Голдобин набрал 1+1
ЦСКА обыграл СКА (3:2 2ОТ) в первом матче первого раунда Кубка Гагарина-2026.

Счет в серии стал 1-0 в пользу клуба из Москвы.

Решающий гол на отметке 86:01 забил Никита Нестеров. Нападающий ЦСКА Максим Соркин отметился дублем в этой игре.

В составе СКА 2 очка набрал Николай Голдобин (1+1).

Следующий матч состоится 25 марта.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Цска был лучше, это факт.
С победой! ❤️💙
Ответ jqzn88xn6n
С победой! ❤️💙
Можешь после каждого матча это писать - здесь все красно-синие)
болел ЦСКА с победой. утомляет смотреть бесконечные овертаймы, конечно
С почином красно синие💙❤️
Две перекладины, реально ЦСКА сегодня был сильнее во втором овертайме.
Ответ Allez avant RBW!
Две перекладины, реально ЦСКА сегодня был сильнее во втором овертайме.
даже больше перекладин было
«Вкусно и точка» победил «ягоду-малину».
КАтком пройти не получилось)
ЦСКА с победой. Посмотрел только овертайм, на льду 1 команда была, так что результат справедлив.
