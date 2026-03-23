ЦСКА победил СКА (3:2) во 2-м овертайме и повел 1-0 в серии. Соркин сделал дубль, Голдобин набрал 1+1

ЦСКА обыграл СКА (3:2 2ОТ) в первом матче первого раунда Кубка Гагарина-2026.

Счет в серии стал 1-0 в пользу клуба из Москвы.

Решающий гол на отметке 86:01 забил Никита Нестеров . Нападающий ЦСКА Максим Соркин отметился дублем в этой игре.

В составе СКА 2 очка набрал Николай Голдобин (1+1).

Следующий матч состоится 25 марта.