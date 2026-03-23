  • Ян после 0:2 от «Автомобилиста»: «Салават» играл хорошо. Первый матч, у всех много эмоций, кто-то переживает, но мы сделаем выводы и будем двигаться дальше»
4

Деннис Ян подвел итоги первого матча серии «Салавата» и «Автомобилиста».

Нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян подвел итоги первого матча серии плей-офф против «Автомобилиста» (0:2, 0-1).

– Я считаю, что наша команда играла хорошо. Разберем моменты и будем готовиться к следующему матчу. Проигрыш есть проигрыш, хоть 0:10, хоть 0:2. Нужно готовиться, и мы будем готовы.

– У вас была хорошая реакция на пропущенные шайбы, «Салават» добавил в агрессии, много угрожали воротам.

– Конечно, без голов не выиграть, нельзя сбавлять обороты, когда проигрываешь. Очевидно, этого было недостаточно, будем готовиться сильнее на следующую игру.

– Обе команды провели достаточно большое количество силовых приемов. Ожидали такой хоккей?

– Это плей-офф, будет больше силовой борьбы, этого стоило ожидать. За каждый метр игроки борются. Конечно, первый матч, у всех много эмоций, кто-то переживает, но мы сделаем выводы и будем двигаться дальше, – сказал Ян.
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
Ян Янышев давай забивай.... Понятно что Козлов безоговорочно надеяться на легионеров, Кузнецова и Потапова.... Это ВЕЧНАЯ ОШИБКА Козлова.... Ждём голов...
Можно играть хорошо, но проиграть серию! К Вязу никого не подпускайте, ведь видно же, что установка Заварухиных - вывести из себя нашего воротчика!
Не кто не за скрывает Галкина он прекрасно видит полет шайбы нужна борьба на пятаке .
