«Ак Барс» обыграл «Трактор» (3:2 ОТ) и повел 1-0 в серии. Кравцов сделал дубль, Барабанов забил победный гол

«Ак Барс» победил «Трактор» в 1-м матче плей-офф.

«Ак Барс» обыграл «Трактор» (3:2 ОТ) в первом матче первого раунда Кубка Гагарина-2026.

Счет в серии стал 1-0 в пользу клуба из Казани.

Решающий гол на 77-й минуте игры забил Александр Барабанов.

В составе «Трактора» дублем отметился Виталий Кравцов. На отметке 59:40 он сравнял счет и перевел игру в овертайм.

Следующий матч состоится 25 марта.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Кравцов победный гол?? Катя очнись!
Игры у барсов нет, одна беготня и толкотня, уровень МХЛ, стыдно на это смотреть
Не смотри
А гол был точно победным?
Для автора статьи да! ДилетантКа
Татарам повезло опять
Классный матч, плей офф начался, атмосфера на арене супер, шоу тоже
