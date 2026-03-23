«Ак Барс» обыграл «Трактор» (3:2 ОТ) и повел 1-0 в серии. Кравцов сделал дубль, Барабанов забил победный гол

«Ак Барс» победил «Трактор» в 1-м матче плей-офф.

«Ак Барс » обыграл «Трактор » (3:2 ОТ) в первом матче первого раунда Кубка Гагарина-2026.

Счет в серии стал 1-0 в пользу клуба из Казани.

Решающий гол на 77-й минуте игры забил Александр Барабанов .

В составе «Трактора» дублем отметился Виталий Кравцов . На отметке 59:40 он сравнял счет и перевел игру в овертайм.

Следующий матч состоится 25 марта.