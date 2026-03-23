Яна Рудковская: «Овечкин – великий русский богатырь, машина. Он точно побьет еще один рекорд Гретцки. Не в этом сезоне, так в следующем»

Яна Рудковская поздравила Овечкина с 1000-м голом в НХЛ с учетом плей-офф.

40-летний капитан «Кэпиталс» забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).

«Поздравляю Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ. 16 шайб до еще одного рекорда Гретцки ? Он все сделает. Он точно побьет еще один рекорд Гретцки. Не в этом сезоне, так в следующем.

Очень жду Сашу и Настю в Москве. Очень хочется их обнять и поздравить с еще одним достижением. Честно говоря, никогда в нем не сомневалась.

Овечкин – великий русский богатырь, машина и наш очень большой друг», – сказала Рудковская.