8

Яна Рудковская: «Овечкин – великий русский богатырь, машина. Он точно побьет еще один рекорд Гретцки. Не в этом сезоне, так в следующем»

Яна Рудковская поздравила Овечкина с 1000-м голом в НХЛ с учетом плей-офф.

Продюсер Яна Рудковская поздравила форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ с учетом плей-офф.

 40-летний капитан «Кэпиталс» забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).

«Поздравляю Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ. 16 шайб до еще одного рекорда Гретцки? Он все сделает. Он точно побьет еще один рекорд Гретцки. Не в этом сезоне, так в следующем.

Очень жду Сашу и Настю в Москве. Очень хочется их обнять и поздравить с еще одним достижением. Честно говоря, никогда в нем не сомневалась.

Овечкин – великий русский богатырь, машина и наш очень большой друг», – сказала Рудковская.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Фу, что за национализм. Не русский, а мордовский.
скажи мне кто твой друг....
Твой друг явно какой-то поц, по этой логике))
твои походу рудковские,старуха и нос.это кем надо быть чтоб защищать таких мразей? ей и надо быть походу
Александр готовый новый главный герой для франшизы о Богатырях. Как раз идеальный типаж: большой, сильный, добрый, побеждает врагов в логове самих врагов))) Надо допилить тему антигероя и любовную линию:)))
А он что то русское помнит живя больше 20 лет и больше половины своей жизни в США и платя там налоги?
Третьяк о 1000-м голе Овечкина: «Напомнил планете, что лучший хоккеист современности – русский. Россия гордится его успехами, он заслужил любовь своим патриотизмом, открытостью»
вчера, 19:22
Вяльбе об Овечкине: «Горжусь, что у нас есть соотечественник, который доказывает всему миру, что россияне самые крутые. Он величайший спортсмен»
вчера, 18:34
Овечкин бросил со скоростью 150,8 км/ч в матче с «Колорадо» – его самый сильный бросок в этом сезоне, завершившийся голом
вчера, 17:21
