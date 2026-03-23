Свечков продлил контракт с «Нэшвиллом» на 2 года. Кэпхит – 1,25 млн долларов

Нападающий Федор Свечков подписал новый контракт с «Нэшвиллом».

Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 1,25 млн долларов в год в среднем. 

В нынешнем сезоне Свечков провел 58 матчей и набрал 13 (3+10) очков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нэшвилла»
На жилье в трейлере хватит. На еду. Можно еще курьером поработать.
мда....
маловато конечно... Но и Федя сезон проводит не ахти как... Радует, что продлили, а не обратно в Колхоз поехал
маловато? он 13 очков набрал. некоторые столько за 4-5 игр набирают
Он и не в первом звене играет или бригаде большинства.
Даже после налогов у него останется 80млн рублей+. В КХЛ в жизни никто такой контракт ему не даст:)
Раздают деньги на лево и на право, вот что делает большой потолок с людьми
этот контракт чуть выше контракта новичка) о каких налево-направо ты пишешь?)
Давай по-честному,он не наработал на контрак даже по 900к
Почитал комментарии. Думал прослезиться от суммы контракта. Прослезился от содержания. Таков путь
Небольшой перезагруз после фарма по игре всё же наметился, но может ли быть сильнее.)
Плохой сезон для Феди, но авансом и по доверию это неплохо выглядит.
По большому счету, потенциально уверенный 4-й центр(казался ведь вторым по прошлому сезону и на отрезках текущего)). Навыки на "точке" подтягиваются и прогрессируют у некоторых людей, но как будет у него не скажет даже "Райан Наш Орали".)
Может некоторым непропорциональными по бригадной отдаче/контракту 1,2Х2(хотя удивительно в пришедщих реальностях такие смешные суммы сейчас пытаться обсуждать) даже в сравнении с 3Х2 Лука Айсуокера покажется, когда артачились, и трудно по лету продлевали; но куда справедливее для ситуации "Барри Керимыч на чемоданах". )
Чуть активней в нападении, но это скорее вопросы к Брюну.
И то, как в некоторых играх, потенциальный дженерейшан некст, вносит посильный вклад в дело прорыва в ПО, вселяет относительный оптимизм.
Еще и в плане того, что рано или поздно придется выбираться из той колеи, в которой франшиза была ориентирована на забой и растрату молодняка и первых, пусть далеко и не самых вдающихся пиков, демонстрируя его с незавидным успехом.)
Хорошая в целом новость. по сравнению с прошлым сезоном в этом некоторый регресс, поэтому на большой контракт рассчитывать не было смысла, не наиграл. а вот то, что дали двухлетний, прям очень хорошо, есть время разобраться во всем и заиграть хотя бы на уровне Хуснутдинова.
