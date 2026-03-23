Свечков продлил контракт с «Нэшвиллом» на 2 года. Кэпхит – 1,25 млн долларов

Свечков продлил контракт с «Нэшвиллом».

Нападающий Федор Свечков подписал новый контракт с «Нэшвиллом ».

Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 1,25 млн долларов в год в среднем.

В нынешнем сезоне Свечков провел 58 матчей и набрал 13 (3+10) очков.