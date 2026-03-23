Свечков продлил контракт с «Нэшвиллом» на 2 года. Кэпхит – 1,25 млн долларов
Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 1,25 млн долларов в год в среднем.
В нынешнем сезоне Свечков провел 58 матчей и набрал 13 (3+10) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нэшвилла»
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
маловато конечно... Но и Федя сезон проводит не ахти как... Радует, что продлили, а не обратно в Колхоз поехал
Даже после налогов у него останется 80млн рублей+. В КХЛ в жизни никто такой контракт ему не даст:)
Плохой сезон для Феди, но авансом и по доверию это неплохо выглядит.
По большому счету, потенциально уверенный 4-й центр(казался ведь вторым по прошлому сезону и на отрезках текущего)). Навыки на "точке" подтягиваются и прогрессируют у некоторых людей, но как будет у него не скажет даже "Райан Наш Орали".)
Может некоторым непропорциональными по бригадной отдаче/контракту 1,2Х2(хотя удивительно в пришедщих реальностях такие смешные суммы сейчас пытаться обсуждать) даже в сравнении с 3Х2 Лука Айсуокера покажется, когда артачились, и трудно по лету продлевали; но куда справедливее для ситуации "Барри Керимыч на чемоданах". )
Чуть активней в нападении, но это скорее вопросы к Брюну.
И то, как в некоторых играх, потенциальный дженерейшан некст, вносит посильный вклад в дело прорыва в ПО, вселяет относительный оптимизм.
Еще и в плане того, что рано или поздно придется выбираться из той колеи, в которой франшиза была ориентирована на забой и растрату молодняка и первых, пусть далеко и не самых вдающихся пиков, демонстрируя его с незавидным успехом.)
