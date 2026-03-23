  • Третьяк о 1000-м голе Овечкина: «Напомнил планете, что лучший хоккеист современности – русский. Россия гордится его успехами, он заслужил любовь своим патриотизмом, открытостью»
Третьяк о 1000-м голе Овечкина: «Напомнил планете, что лучший хоккеист современности – русский. Россия гордится его успехами, он заслужил любовь своим патриотизмом, открытостью»

Третьяк поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ с учетом плей-офф.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ с учетом плей-офф.

 40-летний капитан «Кэпиталс» забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).

«Поздравляю Александра Овечкина с очередным снайперским достижением. Искренне рад за нашего великого спортсмена и замечательного человека. Он опять напомнил всей планете, что лучший хоккеист современной эпохи – русский, а наша школа подготовки игроков – сильнейшая в мире.

Конечно, когда Овечкин покоряет очередную вершину, ему аплодирует вся наша страна. Россия гордится успехами Александра и относится к нему с большим душевным теплом и любовью. Он заслужил эту любовь – своим патриотизмом, профессионализмом, открытостью, уважением к болельщикам и другими прекрасными душевными качествами.

На наших глазах пишется хоккейная история. 1000 шайб в НХЛ забрасывали только два хоккеиста – Гретцки в ХХ веке и Овечкин – в XXI-м. Такие голы вспоминаются десятилетиями.

Хочу пожелать Александру побить все рекорды, на которые нацелится он сам. И, конечно, здоровья, сил и желания добиваться новых побед и легендарных достижений», – сказал Третьяк.

1000-й гол Овечкина в НХЛ! Из любимого офиса в большинстве!

1000 слов о 1000 голов Овечкина 

Каким был мир в день, когда Овечкин забил первый гол в НХЛ
 

Лучший хоккеист планеты Уэйн Гретцки, сейчас Коннор Макдэвид.
Обьективно Третьяку нужно отмечать Кучерова или Капризова.
Слишком много про Овечкина. Александр сейчас скорее пожинает плоды прошлого времени, ведь сезон уже откровенно ветеранский. Тут бы Никиту отмечали бы больше, а Александр - это успехи прошлого, которые, конечно, стоит чтить.
Ответ ASH11
Слишком много про Овечкина. Александр сейчас скорее пожинает плоды прошлого времени, ведь сезон уже откровенно ветеранский. Тут бы Никиту отмечали бы больше, а Александр - это успехи прошлого, которые, конечно, стоит чтить.
Ветеранский безусловно, но не песочный. Забивает всё таки немало. Просто планка по карьере, в плане голов, очень высокая.
Но Третьяку и ко чем то гордиться надо, патриотизм поднимать, для этого им Александр и нужен. Возьмёт Кучеров Арт и/или Харт, тоже заорут за школу и патриотизм.
Ответ 777тч
Ветеранский безусловно, но не песочный. Забивает всё таки немало. Просто планка по карьере, в плане голов, очень высокая. Но Третьяку и ко чем то гордиться надо, патриотизм поднимать, для этого им Александр и нужен. Возьмёт Кучеров Арт и/или Харт, тоже заорут за школу и патриотизм.
За школу ЦСКА?))
Грецки всё равно лучший. А Овечкин сейчас скорее американец, чем русский.
Ответ Стас Иванов_1116443325
Грецки всё равно лучший. А Овечкин сейчас скорее американец, чем русский.
Как снайпер Овечкин лучше Гретцки, это кстати сам Уэйн говорил, но в целом как бомбардир с учётом пасов Гретцки конечно далеко впереди
Ответ Стас Иванов_1116443325
Грецки всё равно лучший. А Овечкин сейчас скорее американец, чем русский.
А Грецки скорее белорус)
МакДэвид не в курсе что его Русским называют
Ответ ugmyanswer
МакДэвид не в курсе что его Русским называют
Зато Кучеров в курсе
Ответ artpal
Зато Кучеров в курсе
Ага, рассказывай, древолаз
Достаем флаги патриотизма и машем, машем! Дедушка, ну Вы же руководитель профильной Федерации (хоккея), ну что же всё про национальность, Родину и патриотизм. А про труд, его родителей, его коллег по команде (шведа Бэкстрема и американца Карлсона, тех кто дал ему большинство голевых пасов) , а про детских тренеров и забыли? или Александр сам, всё сам? и только потому что россиянин? Про командную игру хоккей и не вспомнили, или как были Вы дедушка одиноким воротчиком так и остались? Или напитались Бронзой и Чинушеством на своей должности так, что и про хоккей не помните? Забронзовели при жизни?
Этот Ваш текст, про достижения Овечкина, показывает кто Вы и что Вы, на самом деле.
Маразматик
Лучший хоккеист на планете,что он курит ?😂
Третьяку шепнули, что в утреннем высказывании об этом событии не было пропаганды...
"Напомнил планете, что лучший хоккеист современности - русский"
Я не понимаю каким боком к 1000 шайбе Овечкина относится Кучеров, но вывод справедливый
Не может быть величайший хоккеист без олимпийского золота да не то что золота даже бронзы ОИ! Не гоните!
Ответ sgaryaeva
Не может быть величайший хоккеист без олимпийского золота да не то что золота даже бронзы ОИ! Не гоните!
Его адепты с пеной у рта будут Вам доказывать. что Гретцки тоже без золота ОИ)
