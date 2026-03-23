Третьяк о 1000-м голе Овечкина: «Напомнил планете, что лучший хоккеист современности – русский. Россия гордится его успехами, он заслужил любовь своим патриотизмом, открытостью»

Третьяк поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ с учетом плей-офф.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил форварда «Вашингтона » Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ с учетом плей-офф.

40-летний капитан «Кэпиталс» забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).

«Поздравляю Александра Овечкина с очередным снайперским достижением. Искренне рад за нашего великого спортсмена и замечательного человека. Он опять напомнил всей планете, что лучший хоккеист современной эпохи – русский, а наша школа подготовки игроков – сильнейшая в мире.

Конечно, когда Овечкин покоряет очередную вершину, ему аплодирует вся наша страна. Россия гордится успехами Александра и относится к нему с большим душевным теплом и любовью. Он заслужил эту любовь – своим патриотизмом, профессионализмом, открытостью, уважением к болельщикам и другими прекрасными душевными качествами.

На наших глазах пишется хоккейная история. 1000 шайб в НХЛ забрасывали только два хоккеиста – Гретцки в ХХ веке и Овечкин – в XXI-м. Такие голы вспоминаются десятилетиями.

Хочу пожелать Александру побить все рекорды, на которые нацелится он сам. И, конечно, здоровья, сил и желания добиваться новых побед и легендарных достижений», – сказал Третьяк.

1000-й гол Овечкина в НХЛ! Из любимого офиса в большинстве!

1000 слов о 1000 голов Овечкина

Каким был мир в день, когда Овечкин забил первый гол в НХЛ

