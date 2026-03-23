Третьяк о 1000-м голе Овечкина: «Напомнил планете, что лучший хоккеист современности – русский. Россия гордится его успехами, он заслужил любовь своим патриотизмом, открытостью»
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ с учетом плей-офф.
40-летний капитан «Кэпиталс» забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).
«Поздравляю Александра Овечкина с очередным снайперским достижением. Искренне рад за нашего великого спортсмена и замечательного человека. Он опять напомнил всей планете, что лучший хоккеист современной эпохи – русский, а наша школа подготовки игроков – сильнейшая в мире.
Конечно, когда Овечкин покоряет очередную вершину, ему аплодирует вся наша страна. Россия гордится успехами Александра и относится к нему с большим душевным теплом и любовью. Он заслужил эту любовь – своим патриотизмом, профессионализмом, открытостью, уважением к болельщикам и другими прекрасными душевными качествами.
На наших глазах пишется хоккейная история. 1000 шайб в НХЛ забрасывали только два хоккеиста – Гретцки в ХХ веке и Овечкин – в XXI-м. Такие голы вспоминаются десятилетиями.
Хочу пожелать Александру побить все рекорды, на которые нацелится он сам. И, конечно, здоровья, сил и желания добиваться новых побед и легендарных достижений», – сказал Третьяк.
Обьективно Третьяку нужно отмечать Кучерова или Капризова.
Но Третьяку и ко чем то гордиться надо, патриотизм поднимать, для этого им Александр и нужен. Возьмёт Кучеров Арт и/или Харт, тоже заорут за школу и патриотизм.
Этот Ваш текст, про достижения Овечкина, показывает кто Вы и что Вы, на самом деле.
Я не понимаю каким боком к 1000 шайбе Овечкина относится Кучеров, но вывод справедливый