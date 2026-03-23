Нестеров набрал 59-е очко и стал лучшим защитником-бомбардиром в истории плей-офф КХЛ, обойдя Никулина
Защитник ЦСКА Никита Нестеров набрал 59-е очко за карьеру в Кубке Гагарина.
Он сделал передачу в игре первого раунда плей-офф против СКА (2:2, 3-й перерыв).
Теперь на его счету 59 (10+49) очков в 128 матчах Кубка Гагарина.
Нестеров стал лучшим защитником-бомбардиром в истории плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, обойдя Илью Никулина (58 очков).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
Никулин не играет уже много лет. Большой мастер
Согласен, Илья крутой был защитник. Думаю и в НХЛ он был бы неплох, странно что даже не попытался на сезончик
Были жирные времена тут, не было экономической выгоды
Сложно написать сколько Никулин сыграл?
