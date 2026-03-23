  • Нестеров набрал 59-е очко и стал лучшим защитником-бомбардиром в истории плей-офф КХЛ, обойдя Никулина
Нестеров набрал 59-е очко и стал лучшим защитником-бомбардиром в истории плей-офф КХЛ, обойдя Никулина

Защитник ЦСКА Никита Нестеров набрал 59-е очко за карьеру в Кубке Гагарина.

Он сделал передачу в игре первого раунда плей-офф против СКА (2:2, 3-й перерыв).

Теперь на его счету 59 (10+49) очков в 128 матчах Кубка Гагарина.

Нестеров стал лучшим защитником-бомбардиром в истории плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, обойдя Илью Никулина (58 очков).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
Никулин не играет уже много лет. Большой мастер
Согласен, Илья крутой был защитник. Думаю и в НХЛ он был бы неплох, странно что даже не попытался на сезончик
Были жирные времена тут, не было экономической выгоды
Сложно написать сколько Никулин сыграл?
Материалы по теме
Максим Белоусов об игре против Кузнецова: «Обалдеть! Мы с отцом часто пересматривали МЧМ-2011, где играли Евгений и Бурдасов. Они подарили столько позитивных эмоций в финале!»
24 февраля, 13:53
Никитин вновь делает ЦСКА топ-клубом. Спад на старте был ожидаемым
5 февраля, 13:50
Никитин после 5:1 с «Динамо»: «Мы не такую команду хотим построить, которая выдыхала бы после 2 побед, трезво их оцениваем. Построение коллектива – умение быть стабильным»
30 декабря 2025, 18:20
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой» в единственном матче дня
сегодня, 17:50
Кубок Гагарина стартовал! ЦСКА играет со СКА, «Ак Барс» обыграл «Трактор», «Северсталь» проиграла «Торпедо», «Автомобилист» победил «Салават»
11 минут назадLive
Свечков продлил контракт с «Нэшвиллом» на 2 года. Кэпхит – 1,25 млн долларов
29 минут назад
Третьяк о 1000-м голе Овечкина: «Напомнил планете, что лучший хоккеист современности – русский. Россия гордится его успехами, он заслужил любовь своим патриотизмом, открытостью»
38 минут назад
«Торпедо» обыграло «Северсталь» (4:1) и повело 1-0 в серии. Силаев сделал 2 передачи
сегодня, 18:57
Воробьев о Спронге: «В моей тренерской карьере тоже были игроки, которые просто гении в атаке, а в защите – не очень. Целая тройка – Зарипов – Коварж – Мозякин. Мы играли от их сильных качеств»
сегодня, 18:51
Вяльбе об Овечкине: «Горжусь, что у нас есть соотечественник, который доказывает всему миру, что россияне самые крутые. Он величайший спортсмен»
сегодня, 18:34
Судьи не засчитали шайбу «Трактора» в игре с «Ак Барсом» после двух видеопросмотров
сегодня, 18:16
Заварухин о 2:0 с «Салаватом»: «Много борьбы, драки: понравилось, что парни постояли за команду, проявили характер. Галкин держал нас в игре. Во 2-м периоде забили, это основной момент»
сегодня, 17:54
Козлов после 0:2 от «Автомобилиста»: «У нас были хорошие атаки. Нужно терпеливо играть и ждать моменты. Бежать с шашками против такой команды – это чревато»
сегодня, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
Яна Рудковская: «Овечкин – великий русский богатырь, машина. Он точно побьет еще один рекорд Гретцки. Не в этом сезоне, так в следующем»
15 минут назад
Спронг о 2:0 с «Салаватом»: «Отличный старт плей-офф. Хорошо начали 2-й период, заставили соперника поплатиться за ошибки»
сегодня, 18:26
Броссо и Кизимов подрались в матче «Салавата» с «Автомобилистом»
сегодня, 17:41Видео
Андрей Разин: «Разобрали сильные стороны «Сибири»: прежде всего, большинство. Лучше не удаляться и не тратить силы. Надо больше лезть на ворота, создавать проблемы вратарю»
сегодня, 16:59
Президент «Динамо»: «Козлов дальше будет возглавлять команду, если все сложится более или менее удачно в плей-офф. К нему нет вопросов»
сегодня, 15:55
Горбунов подрался с Родуолдом в матче «Автомобилиста» и «Салавата». Хоккеисты получили по 5 минут штрафа
сегодня, 15:30Видео
Денежкин ударил Пименова в колено в матче «Автомобилиста» и «Салавата». Кузнецов и Василевский заступились за партнера
сегодня, 14:59Видео
Каменский о КХЛ: «После такого сезона кто не захочет стать новым Шипачевым или Шарипзяновым? Игроки становятся кумирами – это здорово»
сегодня, 14:30
Хартли о плей-офф: «Я слишком старый, чтобы нервничать. «Локомотив» будет бороться за Кубок Гагарина – у нас особая миссия»
сегодня, 13:27
Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
сегодня, 11:36
Рекомендуем