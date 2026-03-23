Воробьев о Спронге: «В моей тренерской карьере тоже были игроки, которые просто гении в атаке, а в защите – не очень. Целая тройка – Зарипов – Коварж – Мозякин. Мы играли от их сильных качеств»

Илья Воробьев высказался об игре Дэниэла Спронга в этом сезоне.

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе’’ высказался об игре форварда Дэниэла Спронга в этом сезоне.

Сегодня «Автомобилист» обыграл «Салават» (2:0) и повел 1-0 в серии плей-офф.

Спронг сделал дубль в этой игре. Напомним, он перешел в «Автомобилист» из ЦСКА по ходу сезона.

«У «Автомобилиста» хорошо поставлена оборона, в атаке много мастеров, сильные вратари, и против «Салавата Юлаева» он однозначный фаворит. Какие-то проблемы у Рида Буше, но появился Спронг, и как минимум в атаке он его затмевает.

Все же тот Буше, которого мы видели в «Авангарде», который ярко играл в плей-офф, и тот, что был в «Автомобилисте» в начале сезона – это разные хоккеисты. Не в пользу Буше версии-2025/26. По последним играм его отсутствие не сильно сказывалось, и опять же – говорят, что он может вернуться в поздних раундах плей-офф.

Спронг – хороший игрок, у которого есть важное качество. Он умеет забивать. То, что он не бегал назад – это другой момент. Да и сейчас получше с этим стало. Может, довели до него, что так не нужно играть.

В моей тренерской карьере тоже были игроки, которые просто гении в атаке, а в защите – не очень. И не один – а целая тройка. Она еще доминировала в КХЛ – Зарипов – Коварж – Мозякин. Но мы играли от их сильных качеств. Не выпускали на вбрасывания в своей зоне, например. У ребят были свои задачи.

Правда, в сезоне-2015/16 пришлось им объяснять, что нужно меняться. Хоккей стал другим, нужно было играть иначе. У нас были длинные разговоры о том, что где-то стоит притормозить, не сразу мчаться в атаку, чтобы нам не забивали в ответ.

И проблема не в том, что игрок не слышит тебя. Сложнее не услышать, а перестроиться. Там взрослые мастера, у них сформировались привычки, и игра уже на машинальном уровне. Но ничего – за месяц перестроились», – рассказал Воробьев. 

Старт плей-офф КХЛ: большой разбор Ильи Воробьева

Спронг забил первый и второй голы в этом Кубке Гагарина – дубль за 2 минуты в ворота «Салавата»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Они играли , а воробьев смотрел и не мешал , они ушли в воробьев тоже , вот и весь хоккей.
Согласен. Раньше думал Воробьев по умнее
Материалы по теме
Кубок Гагарина стартовал! ЦСКА играет со СКА, «Ак Барс» принимает «Трактор», «Северсталь» проиграла «Торпедо», «Автомобилист» победил «Салават»
59 минут назадLive
Спронг о 2:0 с «Салаватом»: «Отличный старт плей-офф. Хорошо начали 2-й период, заставили соперника поплатиться за ошибки»
сегодня, 18:26
Заварухин о 2:0 с «Салаватом»: «Много борьбы, драки: понравилось, что парни постояли за команду, проявили характер. Галкин держал нас в игре. Во 2-м периоде забили, это основной момент»
сегодня, 17:54
Рекомендуем
Главные новости
Свечков продлил контракт с «Нэшвиллом» на 2 года. Кэпхит – 1,25 млн долларов
18 минут назад
Третьяк о 1000-м голе Овечкина: «Напомнил планете, что лучший хоккеист современности – русский. Россия гордится его успехами, он заслужил любовь своим патриотизмом, открытостью»
27 минут назад
Нестеров набрал 59-е очко и стал лучшим защитником-бомбардиром в истории плей-офф КХЛ, обойдя Никулина
41 минуту назад
«Торпедо» обыграло «Северсталь» (4:1) и повело 1-0 в серии. Силаев сделал 2 передачи
52 минуты назад
Кубок Гагарина стартовал! ЦСКА играет со СКА, «Ак Барс» принимает «Трактор», «Северсталь» проиграла «Торпедо», «Автомобилист» победил «Салават»
59 минут назадLive
Вяльбе об Овечкине: «Горжусь, что у нас есть соотечественник, который доказывает всему миру, что россияне самые крутые. Он величайший спортсмен»
сегодня, 18:34
Судьи не засчитали шайбу «Трактора» в игре с «Ак Барсом» после двух видеопросмотров
сегодня, 18:16
Заварухин о 2:0 с «Салаватом»: «Много борьбы, драки: понравилось, что парни постояли за команду, проявили характер. Галкин держал нас в игре. Во 2-м периоде забили, это основной момент»
сегодня, 17:54
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой» в единственном матче дня
сегодня, 17:50
Козлов после 0:2 от «Автомобилиста»: «У нас были хорошие атаки. Нужно терпеливо играть и ждать моменты. Бежать с шашками против такой команды – это чревато»
сегодня, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
Яна Рудковская: «Овечкин – великий русский богатырь, машина. Он точно побьет еще один рекорд Гретцки. Не в этом сезоне, так в следующем»
4 минуты назад
Спронг о 2:0 с «Салаватом»: «Отличный старт плей-офф. Хорошо начали 2-й период, заставили соперника поплатиться за ошибки»
сегодня, 18:26
Броссо и Кизимов подрались в матче «Салавата» с «Автомобилистом»
сегодня, 17:41Видео
Андрей Разин: «Разобрали сильные стороны «Сибири»: прежде всего, большинство. Лучше не удаляться и не тратить силы. Надо больше лезть на ворота, создавать проблемы вратарю»
сегодня, 16:59
Президент «Динамо»: «Козлов дальше будет возглавлять команду, если все сложится более или менее удачно в плей-офф. К нему нет вопросов»
сегодня, 15:55
Горбунов подрался с Родуолдом в матче «Автомобилиста» и «Салавата». Хоккеисты получили по 5 минут штрафа
сегодня, 15:30Видео
Денежкин ударил Пименова в колено в матче «Автомобилиста» и «Салавата». Кузнецов и Василевский заступились за партнера
сегодня, 14:59Видео
Каменский о КХЛ: «После такого сезона кто не захочет стать новым Шипачевым или Шарипзяновым? Игроки становятся кумирами – это здорово»
сегодня, 14:30
Хартли о плей-офф: «Я слишком старый, чтобы нервничать. «Локомотив» будет бороться за Кубок Гагарина – у нас особая миссия»
сегодня, 13:27
Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
сегодня, 11:36
Рекомендуем