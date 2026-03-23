Воробьев о Спронге: «В моей тренерской карьере тоже были игроки, которые просто гении в атаке, а в защите – не очень. Целая тройка – Зарипов – Коварж – Мозякин. Мы играли от их сильных качеств»

Илья Воробьев высказался об игре Дэниэла Спронга в этом сезоне.

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе’’ высказался об игре форварда Дэниэла Спронга в этом сезоне.

Сегодня «Автомобилист» обыграл «Салават» (2:0) и повел 1-0 в серии плей-офф.

Спронг сделал дубль в этой игре. Напомним, он перешел в «Автомобилист» из ЦСКА по ходу сезона.

«У «Автомобилиста» хорошо поставлена оборона, в атаке много мастеров, сильные вратари, и против «Салавата Юлаева » он однозначный фаворит. Какие-то проблемы у Рида Буше , но появился Спронг, и как минимум в атаке он его затмевает.

Все же тот Буше, которого мы видели в «Авангарде», который ярко играл в плей-офф, и тот, что был в «Автомобилисте » в начале сезона – это разные хоккеисты. Не в пользу Буше версии-2025/26. По последним играм его отсутствие не сильно сказывалось, и опять же – говорят, что он может вернуться в поздних раундах плей-офф.

Спронг – хороший игрок, у которого есть важное качество. Он умеет забивать. То, что он не бегал назад – это другой момент. Да и сейчас получше с этим стало. Может, довели до него, что так не нужно играть.

В моей тренерской карьере тоже были игроки, которые просто гении в атаке, а в защите – не очень. И не один – а целая тройка. Она еще доминировала в КХЛ – Зарипов – Коварж – Мозякин . Но мы играли от их сильных качеств. Не выпускали на вбрасывания в своей зоне, например. У ребят были свои задачи.

Правда, в сезоне-2015/16 пришлось им объяснять, что нужно меняться. Хоккей стал другим, нужно было играть иначе. У нас были длинные разговоры о том, что где-то стоит притормозить, не сразу мчаться в атаку, чтобы нам не забивали в ответ.

И проблема не в том, что игрок не слышит тебя. Сложнее не услышать, а перестроиться. Там взрослые мастера, у них сформировались привычки, и игра уже на машинальном уровне. Но ничего – за месяц перестроились», – рассказал Воробьев.

