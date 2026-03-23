Вяльбе об Овечкине: «Горжусь, что у нас есть соотечественник, который доказывает всему миру, что россияне самые крутые. Он величайший спортсмен»

Елена Вяльбе поделилась мнением об Александре Овечкине.

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе высказалась о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг отметки 1000 голов за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф.

40-летний капитан «Вашингтона » забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).

«Он величайший спортсмен. Я очень уважаю Сашу, мы с ним шапочно знакомы. Мне он очень импонирует.

Я рада, горжусь тем, что у нас есть такой соотечественник, который доказывает всему миру, что россияне самые крутые», – заявила Вяльбе.

1000-й гол Овечкина в НХЛ! Из любимого офиса в большинстве!

1000 слов о 1000 голов Овечкина

Каким был мир в день, когда Овечкин забил первый гол в НХЛ

