  • Вяльбе об Овечкине: «Горжусь, что у нас есть соотечественник, который доказывает всему миру, что россияне самые крутые. Он величайший спортсмен»
Вяльбе об Овечкине: «Горжусь, что у нас есть соотечественник, который доказывает всему миру, что россияне самые крутые. Он величайший спортсмен»

Елена Вяльбе поделилась мнением об Александре Овечкине.

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе высказалась о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг отметки 1000 голов за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф.

40-летний капитан «Вашингтона» забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).

«Он величайший спортсмен. Я очень уважаю Сашу, мы с ним шапочно знакомы. Мне он очень импонирует.

Я рада, горжусь тем, что у нас есть такой соотечественник, который доказывает всему миру, что россияне самые крутые», – заявила Вяльбе.

1000-й гол Овечкина в НХЛ! Из любимого офиса в большинстве!

1000 слов о 1000 голов Овечкина 

Каким был мир в день, когда Овечкин забил первый гол в НХЛ
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
хлебом не корми, дай погордиться чем-то, к чему отношения не имеет
Их заставляют что ли всех нахваливать этого Овечкина. Вот опять залп банальных хвалебных речей пошел. Миллион раз уже повторили, что что то там забил. Вместо экономического роста народу скармливают вялый рост шайб Овечкина).
Их заставляют что ли всех нахваливать этого Овечкина. Вот опять залп банальных хвалебных речей пошел. Миллион раз уже повторили, что что то там забил. Вместо экономического роста народу скармливают вялый рост шайб Овечкина).
К выборам готовятся
Хорошо, что бомбу на Вашингтон не сбросили, пока Саша там играет, улыбнулась Вяльбе
Хорошо, что бомбу на Вашингтон не сбросили, пока Саша там играет, улыбнулась Вяльбе
Комментарий скрыт
Люди хайпуют на достижении Александра
"Всему миру", как Вяльбе нескромно называет США и Канаду, не очень важно, откуда там приехал Овечкин. Там все откуда-то когда-то приехали. Ему важно, что Овечкин играет именно у них, именно у них стал мировой хоккейной звездой. Овечкин для них - воплощение американской мечты. Self-made man, которому Америка дала шанс реализовать свой талант. И трудно спорить - в КХЛ хоть 2000 шайб забрось, никакая Вяльбе и депутаты тобой гордиться каждый день не будут.
А нам, с другой стороны, какая польза от его голов в середине ночи? У нас тут свой хоккей есть. Как спортсмен Овечкин в нашем спорте участия с 2019 года не принимает. Только индейку рекламирует.
"Всему миру", как Вяльбе нескромно называет США и Канаду, не очень важно, откуда там приехал Овечкин. Там все откуда-то когда-то приехали. Ему важно, что Овечкин играет именно у них, именно у них стал мировой хоккейной звездой. Овечкин для них - воплощение американской мечты. Self-made man, которому Америка дала шанс реализовать свой талант. И трудно спорить - в КХЛ хоть 2000 шайб забрось, никакая Вяльбе и депутаты тобой гордиться каждый день не будут. А нам, с другой стороны, какая польза от его голов в середине ночи? У нас тут свой хоккей есть. Как спортсмен Овечкин в нашем спорте участия с 2019 года не принимает. Только индейку рекламирует.
неправда, не только индейку. ещё букмекеров.
"Всему миру", как Вяльбе нескромно называет США и Канаду, не очень важно, откуда там приехал Овечкин. Там все откуда-то когда-то приехали. Ему важно, что Овечкин играет именно у них, именно у них стал мировой хоккейной звездой. Овечкин для них - воплощение американской мечты. Self-made man, которому Америка дала шанс реализовать свой талант. И трудно спорить - в КХЛ хоть 2000 шайб забрось, никакая Вяльбе и депутаты тобой гордиться каждый день не будут. А нам, с другой стороны, какая польза от его голов в середине ночи? У нас тут свой хоккей есть. Как спортсмен Овечкин в нашем спорте участия с 2019 года не принимает. Только индейку рекламирует.
У нас и свои автомобили есть, только почему-то все предпочитают иноземные.
Хм, а что делает Леброн Джеймс, Роналду, Клэбо -?
И без всяких федераций 💁‍♂️☝️🧐
а каким образом Овечкин доказывает всему миру, что, например, некто вяльбе, или, там, Сидор Матрасович из Вербилок - самые крутые? как это работает?
а каким образом Овечкин доказывает всему миру, что, например, некто вяльбе, или, там, Сидор Матрасович из Вербилок - самые крутые? как это работает?
Некто??? Такто у человека наград международных больше чем у Саши в разы. 3х-кратная олимпийская чемпионка, 14кратная чемпионка мира, 5кратный победитель кубка мира. Овечкин, безусловно, великий российский спортсмен, но на международной арене Саша, увы, не сыскал столько славы.
