Вяльбе об Овечкине: «Горжусь, что у нас есть соотечественник, который доказывает всему миру, что россияне самые крутые. Он величайший спортсмен»
Елена Вяльбе поделилась мнением об Александре Овечкине.
Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе высказалась о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг отметки 1000 голов за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф.
40-летний капитан «Вашингтона» забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).
«Он величайший спортсмен. Я очень уважаю Сашу, мы с ним шапочно знакомы. Мне он очень импонирует.
Я рада, горжусь тем, что у нас есть такой соотечественник, который доказывает всему миру, что россияне самые крутые», – заявила Вяльбе.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
А нам, с другой стороны, какая польза от его голов в середине ночи? У нас тут свой хоккей есть. Как спортсмен Овечкин в нашем спорте участия с 2019 года не принимает. Только индейку рекламирует.