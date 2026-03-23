Спронг о 2:0 с «Салаватом»: «Отличный старт плей-офф. Хорошо начали 2-й период, заставили соперника поплатиться за ошибки»

Спронг высказался о победе «Автомобилиста» над «Салаватом».

Нападающий «Автомобилиста » Дэниэл Спронг высказался о победе в первом матче серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым » (2:0).

Спронг сделал дубль в этой игре.

«Хорошая командная победа, отличный старт плей-офф. Хорошо начали второй период, заставили соперника поплатиться за ошибки.

Жду, что «Салават Юлаев» внесет изменения в игру, но мы тоже будем готовы ко второй игре», – сказал Спронг.