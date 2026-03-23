Судьи не засчитали шайбу «Трактора» в игре с «Ак Барсом» после двух видеопросмотров
Судьи не засчитали шайбу «Трактора» в ворота «Ак Барса» после двух видеопросмотров.
Команды проводят первый матч серии плей-офф, после 2-го периода «Трактор» ведет со счетом 1:0.
На 11-й минуте матча после борьбы у ворот «Ак Барса» по инициативе комнаты видеопросмотров была проведена проверка на предмет удара рукой. В результате решение с игры (гол отменен) было изменено и шайба была засчитана.
После этого состоялся еще один видеопросмотр по просьбе тренера «Ак Барса» на предмет блокировки вратаря. По итогам этого просмотра решение снова было изменено и гол отменили.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
2. Как в этой ситуации можно вообще возможно было забить клюшкой?
3. Почему судьи вообще сразу не посмотрели помеху вратарю, а смотрели, чем забивали? Это же сразу бросается в глаза!