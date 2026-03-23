  • Судьи не засчитали шайбу «Трактора» в игре с «Ак Барсом» после двух видеопросмотров
Судьи не засчитали шайбу «Трактора» в игре с «Ак Барсом» после двух видеопросмотров

Гол «Трактора» в игре с «Ак Барсом» не засчитали после двух видеопросмотров.

Судьи не засчитали шайбу «Трактора» в ворота «Ак Барса» после двух видеопросмотров.

Команды проводят первый матч серии плей-офф, после 2-го периода «Трактор» ведет со счетом 1:0.

На 11-й минуте матча после борьбы у ворот «Ак Барса» по инициативе комнаты видеопросмотров была проведена проверка на предмет удара рукой. В результате решение с игры (гол отменен) было изменено и шайба была засчитана.

После этого состоялся еще один видеопросмотр по просьбе тренера «Ак Барса» на предмет блокировки вратаря. По итогам этого просмотра решение снова было изменено и гол отменили.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
1. Как там можно было увидеть, что шайба забита клюшкой?
2. Как в этой ситуации можно вообще возможно было забить клюшкой?
3. Почему судьи вообще сразу не посмотрели помеху вратарю, а смотрели, чем забивали? Это же сразу бросается в глаза!
Помеха вратарю была, но была она из за того что защитники Ак Барса толкали игрока Трактора на вратаря. Так что здесь тоже не всё очевидно. Игрок Трактора не сам мешал вратарю, а его толкали!!!
Судьи не смотрели чем забита была шайба , это решала военная комната( и судьи матча здесь уже ничего не решают), а вот атака вратаря это уже решали судьи матча и это явный прокол их ( Корешкова явно толкали на вратаря ) вот из таких мелочей все и получается ( видно чьи судьи)
