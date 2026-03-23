Судьи не засчитали шайбу «Трактора» в игре с «Ак Барсом» после двух видеопросмотров

Судьи не засчитали шайбу «Трактора » в ворота «Ак Барса » после двух видеопросмотров.

Команды проводят первый матч серии плей-офф, после 2-го периода «Трактор » ведет со счетом 1:0.

На 11-й минуте матча после борьбы у ворот «Ак Барса » по инициативе комнаты видеопросмотров была проведена проверка на предмет удара рукой. В результате решение с игры (гол отменен) было изменено и шайба была засчитана.

После этого состоялся еще один видеопросмотр по просьбе тренера «Ак Барса» на предмет блокировки вратаря. По итогам этого просмотра решение снова было изменено и гол отменили.