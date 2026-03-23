Заварухин о 2:0 с «Салаватом»: «Много борьбы, драки: понравилось, что парни постояли за команду, проявили характер. Галкин держал нас в игре. Во 2-м периоде забили, это основной момент»

Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» над «Салаватом» в игре плей-офф.

Главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин высказался о победе над «Салаватом Юлаевым » (2:0) в первом матче серии Кубка Гагарина-2026.

– Были небольшие переживания, чтобы команда не была скованной в первой встрече плей-офф, чтобы эмоции не захлестнули. Много борьбы, драки : понравилось, что парни постояли за себя, за команду, проявили характер.

Галкин держал команду в игре. Во втором периоде забили голы, это основной момент, в третьем периоде больше инициатива была у соперника, но выиграли первый матч.

– Ожидали, что «Салават» начнет так терпеливо?

– Не сказал бы так. Они и агрессивно играли местами, гибко действовали. Мы готовились, смотрели прошлые игры соперника, были готовы. Во втором периоде создавали себе проблемы.

– Стал ли Спронг лидером команды? Готова ли команда играть без него?

– Никого бы не хотел выделять пока, вся команда играла сегодня. Были и блокированные броски, и драки, партнеры делали хорошие передачи, это действия всей пятерки.

– В первом периоде был момент, когда у кого-то выпала цепочка. Это помогло победить скованность?

– Там даже две цепочки у двух хоккеистов выпали, у кого-то раньше. Наверное, помогло победить, – сказал Заварухин.

«Автомобилист» обыграл «Салават» (2:0) и повел 1-0 в серии. Спронг сделал дубль, Галкин отразил 31 бросок