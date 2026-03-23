Заварухин о 2:0 с «Салаватом»: «Много борьбы, драки: понравилось, что парни постояли за команду, проявили характер. Галкин держал нас в игре. Во 2-м периоде забили, это основной момент»

Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» над «Салаватом» в игре плей-офф.

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» (2:0) в первом матче серии Кубка Гагарина-2026. 

– Были небольшие переживания, чтобы команда не была скованной в первой встрече плей-офф, чтобы эмоции не захлестнули. Много борьбы, драки: понравилось, что парни постояли за себя, за команду, проявили характер.

Галкин держал команду в игре. Во втором периоде забили голы, это основной момент, в третьем периоде больше инициатива была у соперника, но выиграли первый матч.

– Ожидали, что «Салават» начнет так терпеливо?

– Не сказал бы так. Они и агрессивно играли местами, гибко действовали. Мы готовились, смотрели прошлые игры соперника, были готовы. Во втором периоде создавали себе проблемы.

– Стал ли Спронг лидером команды? Готова ли команда играть без него?

– Никого бы не хотел выделять пока, вся команда играла сегодня. Были и блокированные броски, и драки, партнеры делали хорошие передачи, это действия всей пятерки.

– В первом периоде был момент, когда у кого-то выпала цепочка. Это помогло победить скованность?

– Там даже две цепочки у двух хоккеистов выпали, у кого-то раньше. Наверное, помогло победить, – сказал Заварухин. 

«Автомобилист» обыграл «Салават» (2:0) и повел 1-0 в серии. Спронг сделал дубль, Галкин отразил 31 бросок

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
6 комментариев
Хотелось бы увидеть голы не только от Спронга. С акцентом на оборонительный хоккей , как-то растеряли навыки забивать другие нападающие. Сегодня прекрасно играли полтора периода,играя с позиции силы. Потом, как будто переключатель сработал, отдали инициативу сопернику. Хорошо, что не дали забить. Галкин конечно сильно сыграл. "Сухарь" в плей-офф ценен вдвойне.Победное начало всегда обнадеживает , придает уверенность в завтрашний день. В общем, молодцы сегодня.
Нечего добавить, все верно. Очень понравилась первая половина, почти идеальный хоккей. Ну а потом начали "играть по заданию" и "оберегать".
Отдали шайбу, что с Салаватом крайне опасное занятие, отдали инициативу. Потеряли игру в атаке. Вернули Салават в игру. И что характерно, все голевые моменты у ворот Автомобилиста случились, когда стали играть по счету и от обороны.
Тут ведь еще и побочки копятся-перегруз основного вратаря, перегруз основных защитников, удаления...
Так стоит оно того, Николай Николаевич?
Один матч полностью ровно в агрессию от начала до конца хотя бы дома можно сыграть?
В том то и дело; очень верно подметили. Нагрузка увеличивается на игроков в попытках отбора шайбы, что неоднократно приводило к массе удалений, когда игроки элементарно не поспевают за соперником. Со стороны может и казалось, что эконом режим включили, 2:0 обороняя; но это не так.
Цепочки помогли победить, вон оно что! Две цыпочки, две шайбы. Выказал секрет, в следующей игре все роняют цепочки, кто кого перероняет.
Материалы по теме
«Так бросает только Овечкин!» Спронг начал плей-офф с дубля «Салавату»
сегодня, 06:00
Козлов после 0:2 от «Автомобилиста»: «У нас были хорошие атаки. Нужно терпеливо играть и ждать моменты. Бежать с шашками против такой команды – это чревато»
вчера, 17:48
Броссо и Кизимов подрались в матче «Салавата» с «Автомобилистом»
вчера, 17:41Видео
Рекомендуем
Главные новости
Форвард «Авангарда» Пономарев: «Омск – лучшее место в России по ходу сезона. Нет соблазнов пойти в злачные места, все под рукой и нет больших пробок»
14 минут назад
Ансель Галимов: «Журналисты говорят, что «Динамо» не идет за Кубком Гагарина – пусть тогда выходят и играют. Я с шести лет тренируюсь, чтобы выиграть его»
27 минут назад
Зарипов о роли супергероя в церемонии перед игрой «Ак Барса»: «На «Миллениуме» меня в колесе крутили, здесь под потолок подняли. Зрителям понравилось, судя по эмоциям»
40 минут назадВидео
«Величайшая погоня» Кравцова, телефон Голдобина и новые рекорды КХЛ. Разбираем яркие события прошедшей регулярки
сегодня, 08:00Спецпроект
Спронг из «Автомобилиста» о переезде в Россию: «Нервничал по поводу внешнеполитической ситуации. Сейчас отвечаю: «Разве дома по-другому?» У каждой стороны своя правда»
сегодня, 07:59
Эспозито об Овечкине: «Лучший снайпер в истории, возможно. Никто не думал, что рекорд Гретцки повторят»
сегодня, 07:46
Голдобин на вопрос о некубковости: «Хейтеры говорят гадости у меня за спиной. Я люблю плей‑офф, есть желание принести пользу СКА»
сегодня, 07:16
Дементьев об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Это будет величайшее достижение, достойное звания Героя России»
сегодня, 06:53
Макдэвид ушел с тренировки «Эдмонтона» в сопровождении персонала. Капитан «Ойлерс» заявил, что чувствует себя нормально
сегодня, 06:26
Воробьев о регулярке КХЛ: «Борьба за плей-офф завершилась очень рано. Может, перейти на трехочковую систему?»
сегодня, 05:59
Ко всем новостям
Последние новости
Рябыкин о серии ЦСКА – СКА: «Затянется до 7 матчей, возможно. Будет самой равной и напряженной в 1-м раунде»
57 минут назад
Защитники «Флориды» Миккола и Балинскис досрочно завершили сезон из-за травм. Действующий чемпион идет 14-м на Востоке
сегодня, 07:32
«Юта» подписала контракт новичка с Денуайе – 4-м номером драфта-2025. 18-летний форвард набрал 78 очков за 45 игр в QMJHL
сегодня, 07:05
Нестеров из ЦСКА о рекорде КХЛ по очкам в плей-офф среди защитников: «Личная статистика не имеет значения. Главное – победа»
сегодня, 06:39
Аскаров возобновил тренировки с «Сан-Хосе». Вратарь не играет с 11 марта из-за травмы
сегодня, 06:10
Бучельников о 3:2 со СКА: «Надо запастись терпением. ЦСКА должен гнуть свою линию – в плей‑офф все решают самые маленькие детали»
сегодня, 04:59
Зибанежад провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. «Рейнджерс» пришли на игру в футболках с изображением шведа
сегодня, 04:17Фото
Гатиятулин о 3:2 с «Трактором»: «В 1-м периоде было много суеты, ошибок. Со 2-го добавили в движении, стали появляться моменты, переломили игру. Хорошая командная победа»
вчера, 21:37
Никитин о 3:2 со СКА: «Тяжелая победа. Первый матч всегда сумбурно проходит, о функциональном состоянии можно говорить только после серии»
вчера, 21:23
Исаков о 4:1 с «Северсталью»: «Команду с победой поздравить можно, но уже готовимся к следующей игре. Все самое интересное впереди»
вчера, 20:54
Рекомендуем