Заварухин о 2:0 с «Салаватом»: «Много борьбы, драки: понравилось, что парни постояли за команду, проявили характер. Галкин держал нас в игре. Во 2-м периоде забили, это основной момент»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» (2:0) в первом матче серии Кубка Гагарина-2026.
– Были небольшие переживания, чтобы команда не была скованной в первой встрече плей-офф, чтобы эмоции не захлестнули. Много борьбы, драки: понравилось, что парни постояли за себя, за команду, проявили характер.
Галкин держал команду в игре. Во втором периоде забили голы, это основной момент, в третьем периоде больше инициатива была у соперника, но выиграли первый матч.
– Ожидали, что «Салават» начнет так терпеливо?
– Не сказал бы так. Они и агрессивно играли местами, гибко действовали. Мы готовились, смотрели прошлые игры соперника, были готовы. Во втором периоде создавали себе проблемы.
– Стал ли Спронг лидером команды? Готова ли команда играть без него?
– Никого бы не хотел выделять пока, вся команда играла сегодня. Были и блокированные броски, и драки, партнеры делали хорошие передачи, это действия всей пятерки.
– В первом периоде был момент, когда у кого-то выпала цепочка. Это помогло победить скованность?
– Там даже две цепочки у двух хоккеистов выпали, у кого-то раньше. Наверное, помогло победить, – сказал Заварухин.
Отдали шайбу, что с Салаватом крайне опасное занятие, отдали инициативу. Потеряли игру в атаке. Вернули Салават в игру. И что характерно, все голевые моменты у ворот Автомобилиста случились, когда стали играть по счету и от обороны.
Тут ведь еще и побочки копятся-перегруз основного вратаря, перегруз основных защитников, удаления...
Так стоит оно того, Николай Николаевич?
Один матч полностью ровно в агрессию от начала до конца хотя бы дома можно сыграть?