Козлов после 0:2 от «Автомобилиста»: «У нас были хорошие атаки. Нужно терпеливо играть и ждать моменты. Бежать с шашками против такой команды – это чревато»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги первого матча серии плей-офф против «Автомобилиста» (0:2, 0-1).
– Хороший матч показали обе команды. Терпеливое начало, во втором периоде начали обмениваться моментами. Вратари сыграли хорошо.
Несмотря на то, что проигрывали, все равно делали акцент на том, о чем мы договаривались до матча: были моменты, хорошие действия в обороне. Сегодня не удалось победить, делаем выводы и готовимся к следующей игре.
– Кажется, ваша команда была слишком эмоциональна.
– Это плей-офф, они тоже были эмоциональны. Все, что касается нервов, это всегда присутствует, особенно в первом матче плей-офф. То, что кто-то кого-то в каком-то моменте не увидел, – это игра.
– «Салават» может хорошо действовать на скорости, на позиционных атаках, но до 0:2 этого было мало. Почему так?
– У нас были хорошие атаки. Нужно терпеливо играть и ждать моменты. Бежать с шашками против такой команды – это чревато, – сказал Козлов.
«Автомобилист» обыграл «Салават» (2:0) и повел 1-0 в серии. Спронг сделал дубль, Галкин отразил 31 бросок