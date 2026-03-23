Козлов после 0:2 от «Автомобилиста»: «У нас были хорошие атаки. Нужно терпеливо играть и ждать моменты. Бежать с шашками против такой команды – это чревато»

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов подвел итоги первого матча серии плей-офф против «Автомобилиста » (0:2, 0-1).

– Хороший матч показали обе команды. Терпеливое начало, во втором периоде начали обмениваться моментами. Вратари сыграли хорошо.

Несмотря на то, что проигрывали, все равно делали акцент на том, о чем мы договаривались до матча: были моменты, хорошие действия в обороне. Сегодня не удалось победить, делаем выводы и готовимся к следующей игре.

– Кажется, ваша команда была слишком эмоциональна.

– Это плей-офф, они тоже были эмоциональны. Все, что касается нервов, это всегда присутствует, особенно в первом матче плей-офф. То, что кто-то кого-то в каком-то моменте не увидел, – это игра.

– «Салават» может хорошо действовать на скорости, на позиционных атаках, но до 0:2 этого было мало. Почему так?

– У нас были хорошие атаки. Нужно терпеливо играть и ждать моменты. Бежать с шашками против такой команды – это чревато, – сказал Козлов.

«Автомобилист» обыграл «Салават» (2:0) и повел 1-0 в серии. Спронг сделал дубль, Галкин отразил 31 бросок