  • Козлов после 0:2 от «Автомобилиста»: «У нас были хорошие атаки. Нужно терпеливо играть и ждать моменты. Бежать с шашками против такой команды – это чревато»
Козлов подвел итоги матча «Салавата» против «Автомобилиста» в плей-офф.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги первого матча серии плей-офф против «Автомобилиста» (0:2, 0-1).

– Хороший матч показали обе команды. Терпеливое начало, во втором периоде начали обмениваться моментами. Вратари сыграли хорошо.

Несмотря на то, что проигрывали, все равно делали акцент на том, о чем мы договаривались до матча: были моменты, хорошие действия в обороне. Сегодня не удалось победить, делаем выводы и готовимся к следующей игре.

– Кажется, ваша команда была слишком эмоциональна.

– Это плей-офф, они тоже были эмоциональны. Все, что касается нервов, это всегда присутствует, особенно в первом матче плей-офф. То, что кто-то кого-то в каком-то моменте не увидел, – это игра.

– «Салават» может хорошо действовать на скорости, на позиционных атаках, но до 0:2 этого было мало. Почему так?

– У нас были хорошие атаки. Нужно терпеливо играть и ждать моменты. Бежать с шашками против такой команды – это чревато, – сказал Козлов.

«Автомобилист» обыграл «Салават» (2:0) и повел 1-0 в серии. Спронг сделал дубль, Галкин отразил 31 бросок

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
всё будет нормально, хороший матч, есть свои нюансы конечно. совершенно нет ощущения что этот Авто не пройти.
сколько голов забили сегодня??
Козлов сказал нужно ждать моменты)))
Зачем так размениваться в драке? Лидеров выбивают.Пусть дерутся четвертое или третье звено ихних лидеров выбивают. Надеюсь очень что этот сезон для Панина последний-задолбал уже своими удаления и глупыми.Из-за него могли Сучкова потерять
Ждём победы Салаватушка.... Первый блинчик комом.... Вбрасывания, вбрасывания.... Большинство, большинство.... Потапов последний твой шанс....
Ладно, надеюсь тренерский штаб разберет ошибки. Еще не все потеряно, отвернутся от команды легче всего. Ждём победы в среду 💪
На результат встречи повлияли, скорее всего, первая гостевая игра, естественно, чужая площадка, ну и Спронг,конечно же. Пока ничего страшного нет. Салават играл и играл неплохо. Надеюсь на победу Юлаевцев в следующей игре.
По игре Салават Ю был активнее и острее, но все косяки перешли и в плей офф, удаления, вбрасывания, большинство, броски мимо и во вратаря всё в итоге 0. Ждем следующий матч, надеемся будут выводы.
К сожалению с большенством проблемы весь сезон и сбрасыванием тоже.
Играть вторым номером это значить отдать инициативу
Первая игра показала, что Козлов и К не нашли пока противоядие к вязкой игре Авто, к его контратакам... Не закрыли иностранных мастерюг.... Пока у СЮ проглядывается только хороший настрой. А, так... броуновское движение... Но далеко, на вышеуказанных преимуществах, Авто 🚘 "не уедет"...
Козлов вообще не управляет командой. Салават Юлаев цирк на льду, а труппа состоит из психических легионеров, деревянной молодежи и сбитых летчиков..
Звучит драматично. Будто заварухин управляет командой, да? Цирк на льду - это, конечно, образно. Но мне кажется, в Авто номера отрепетированы, а у „Салавата“ пока больше похоже на импровизацию.
