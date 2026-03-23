Кучеров с 6+7 – 1-я звезда недели в НХЛ, Форсберг с 4+5 – 2-я, Кофилд с 4+4 – 3-я
Никита Кучеров – первая звезда недели в НХЛ.
НХЛ назвала трех звезд игровой недели.
Третьей звездой стал нападающий «Монреаля» Коул Кофилд. Он набрал 8 (4+4) баллов в 3 играх.
Второй звездой признан форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг, отметившийся 9 (4+5) очками в 4 матчах.
Первой звездой назван нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 13 (6+7) баллов в 4 играх недели.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
13 в четырёх! Это что-то за гранью
Куч после паузы феерит
Наш ГЕНИАЛЬНЫЙ МАСТЕРЮГА
Майкопский Монстр
Звучит как прозвище какого-то серийного убийцы из «криминальной России»🤣 хотя Куч и есть хоккейный маньяк
Новая мечта - джерси Кучерова! 😉
