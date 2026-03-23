Кучеров с 6+7 – 1-я звезда недели в НХЛ, Форсберг с 4+5 – 2-я, Кофилд с 4+4 – 3-я

Никита Кучеров – первая звезда недели в НХЛ.

НХЛ назвала трех звезд игровой недели.

Третьей звездой стал нападающий «Монреаля» Коул Кофилд. Он набрал 8 (4+4) баллов в 3 играх.

Второй звездой признан форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг, отметившийся 9 (4+5) очками в 4 матчах.

Первой звездой назван нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 13 (6+7) баллов в 4 играх недели.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
13 в четырёх! Это что-то за гранью
Куч после паузы феерит
Наш ГЕНИАЛЬНЫЙ МАСТЕРЮГА
Майкопский Монстр
Ответ Roma
Майкопский Монстр
Звучит как прозвище какого-то серийного убийцы из «криминальной России»🤣 хотя Куч и есть хоккейный маньяк
Новая мечта - джерси Кучерова! 😉
Материалы по теме
Кучеров сделал голевой пас в матче против «Калгари» – 119-е очко в сезоне НХЛ. Он увеличил отрыв от Макдэвида в гонке бомбардиров до 3 баллов, от Маккиннона – до 5
Кучеров о шансах на «Арт Росс»: «Не слишком об этом задумываюсь. Наша цель – Кубок Стэнли, именно на этом мы сейчас сосредоточены»
Кноблаух о 2:5 «Эдмонтона» от «Тампы»: «Лучшей оборонительной команде лиги нельзя позволять забивать в меньшинстве и доводить преимущество до двух шайб»
«Торпедо» обыграло «Северсталь» (4:1) и повело 1-0 в серии. Силаев сделал 2 передачи
Воробьев о Спронге: «В моей тренерской карьере тоже были игроки, которые просто гении в атаке, а в защите – не очень. Целая тройка – Зарипов – Коварж – Мозякин. Мы играли от их сильных качеств»
Кубок Гагарина стартовал! ЦСКА играет со СКА, «Ак Барс» принимает «Трактор», «Северсталь» проиграла «Торпедо», «Автомобилист» победил «Салават»
Вяльбе об Овечкине: «Горжусь, что у нас есть соотечественник, который доказывает всему миру, что россияне самые крутые. Он величайший спортсмен»
Судьи не засчитали шайбу «Трактора» в игре с «Ак Барсом» после двух видеопросмотров
Заварухин о 2:0 с «Салаватом»: «Много борьбы, драки: понравилось, что парни постояли за команду, проявили характер. Галкин держал нас в игре. Во 2-м периоде забили, это основной момент»
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой» в единственном матче дня
Козлов после 0:2 от «Автомобилиста»: «У нас были хорошие атаки. Нужно терпеливо играть и ждать моменты. Бежать с шашками против такой команды – это чревато»
Овечкин бросил со скоростью 150,8 км/ч в матче с «Колорадо» – его самый сильный бросок в этом сезоне, завершившийся голом
Познер об Овечкине: «Жаль, что наши выдающиеся игроки выступают в НХЛ, а наша лига так сильно не привлекает. Помню, как в давние времена сборная СССР спокойно играла с Канадой»
Спронг о 2:0 с «Салаватом»: «Отличный старт плей-офф. Хорошо начали 2-й период, заставили соперника поплатиться за ошибки»
Броссо и Кизимов подрались в матче «Салавата» с «Автомобилистом»
Андрей Разин: «Разобрали сильные стороны «Сибири»: прежде всего, большинство. Лучше не удаляться и не тратить силы. Надо больше лезть на ворота, создавать проблемы вратарю»
Президент «Динамо»: «Козлов дальше будет возглавлять команду, если все сложится более или менее удачно в плей-офф. К нему нет вопросов»
Горбунов подрался с Родуолдом в матче «Автомобилиста» и «Салавата». Хоккеисты получили по 5 минут штрафа
Денежкин ударил Пименова в колено в матче «Автомобилиста» и «Салавата». Кузнецов и Василевский заступились за партнера
Каменский о КХЛ: «После такого сезона кто не захочет стать новым Шипачевым или Шарипзяновым? Игроки становятся кумирами – это здорово»
Хартли о плей-офф: «Я слишком старый, чтобы нервничать. «Локомотив» будет бороться за Кубок Гагарина – у нас особая миссия»
Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
