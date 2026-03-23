  Овечкин бросил со скоростью 150,8 км/ч в матче с «Колорадо» – его самый сильный бросок в этом сезоне, завершившийся голом
Овечкин бросил со скоростью 150,8 км/ч в матче с «Колорадо» – его самый сильный бросок в этом сезоне, завершившийся голом

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин бросил со скоростью 150,8 км/ч в матче с «Колорадо».

Вчера 40-летний капитан «Кэпиталс» забросил шайбу в матче против «Эвеланш» (2:3 ОТ). Она стала для него 1000-й в НХЛ с учетом плей-офф.

Бросок был нанесен со скоростью 150,8 км/ч – это его самый сильный бросок в этом сезоне, завершившийся голом. 

Убийственный бросок
Приятно что журналисты считают рекорды наших парней
а есть инфа, какой у него по скорости самый быстрый бросок в карьере?
163 км в час
тысячный гол получился очень классический: 150 км/ч из офиса🚀
В скорости конечно сдал ,но бросок все тот же .
