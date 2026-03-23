Овечкин бросил со скоростью 150,8 км/ч в матче с «Колорадо» – его самый сильный бросок в этом сезоне, завершившийся голом
Вчера 40-летний капитан «Кэпиталс» забросил шайбу в матче против «Эвеланш» (2:3 ОТ). Она стала для него 1000-й в НХЛ с учетом плей-офф.
Бросок был нанесен со скоростью 150,8 км/ч – это его самый сильный бросок в этом сезоне, завершившийся голом.
1000-й гол Овечкина в НХЛ! Из любимого офиса в большинстве!
1000 слов о 1000 голов Овечкина
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Убийственный бросок
Приятно что журналисты считают рекорды наших парней
"все ещё достоин!" 😂👍
а есть инфа, какой у него по скорости самый быстрый бросок в карьере?
163 км в час
тысячный гол получился очень классический: 150 км/ч из офиса🚀
В скорости конечно сдал ,но бросок все тот же .
