  • Андрей Разин: «Разобрали сильные стороны «Сибири»: прежде всего, большинство. Лучше не удаляться и не тратить силы. Надо больше лезть на ворота, создавать проблемы вратарю»
Разин перед стартом серии плей-офф высказался о «Сибири».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался перед стартом серии первого раунда плей-офф с «Сибирью».

Тренер проанализировал сильные стороны соперника.

«Видно, что команда последние два месяца, а может, и больше, играет в режиме плей-офф. Эти игры показали, что она способна терпеть, ловить много шайб на себя, играть дисциплинированно.

Мы разобрали сильные стороны соперника: прежде всего, большинство. Этот компонент можно нивелировать отсутствием удалений. Лучше не удаляться и не тратить силы. Надо будет больше лезть на ворота, создавать больше проблем вратарю соперника.

По вратарям «Сибири» есть нюансы. Все знают, что Бердин хорошо играет клюшкой, помогает защитникам начинать атаки. На все эти игровые моменты мы обратим внимание хоккеистов», – сказал Разин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Проход Сибири ,однозначно ,Металург очень слаб сейчас.
Серия 2-4,Сибирь.
Это мы слышали на протяжении всего сезона и это приносило результат.Но в ПО совсем другая игра, Андрей Владимирович.....
Если резина говорит, значит будет проигрыш у металурга, скорее всего они и здесь бабло срубить, в серии, будут тянуть до последнего.
