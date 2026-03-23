Андрей Разин: «Разобрали сильные стороны «Сибири»: прежде всего, большинство. Лучше не удаляться и не тратить силы. Надо больше лезть на ворота, создавать проблемы вратарю»

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался перед стартом серии первого раунда плей-офф с «Сибирью».

Тренер проанализировал сильные стороны соперника.

«Видно, что команда последние два месяца, а может, и больше, играет в режиме плей-офф. Эти игры показали, что она способна терпеть, ловить много шайб на себя, играть дисциплинированно.

Мы разобрали сильные стороны соперника: прежде всего, большинство. Этот компонент можно нивелировать отсутствием удалений. Лучше не удаляться и не тратить силы. Надо будет больше лезть на ворота, создавать больше проблем вратарю соперника.

По вратарям «Сибири » есть нюансы. Все знают, что Бердин хорошо играет клюшкой, помогает защитникам начинать атаки. На все эти игровые моменты мы обратим внимание хоккеистов», – сказал Разин.