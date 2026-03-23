Познер об Овечкине: «Жаль, что наши выдающиеся игроки выступают в НХЛ, а наша лига так сильно не привлекает. Помню, как в давние времена сборная СССР спокойно играла с Канадой»

Познер высказался о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ.

Журналист и телеведущий Владимир Познер высказался о 1000-й шайбе форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.

40-летний капитан «Вашингтона » забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).

«Овечкин – абсолютно выдающийся хоккеист. Жаль, что наши выдающиеся игроки выступают в НХЛ. Жаль, что наша лига так сильно не привлекает. Хотелось бы, чтобы они были на одном уровне.

Я помню, в отличие от многих, как в давние времена сборная СССР играла совершенно спокойно со сборной Канады. Тогда и ЦСКА , и «Спартак , и «Динамо», и даже «Крылья Советов» были на уровне любой команды НХЛ. Что-то произошло, и сегодня это не совсем так.

Возвращаясь к Овечкину, можно только шляпу снять перед ним после такого достижения, еще и в такой лиге, как НХЛ», – сказал Познер.

