  • Познер об Овечкине: «Жаль, что наши выдающиеся игроки выступают в НХЛ, а наша лига так сильно не привлекает. Помню, как в давние времена сборная СССР спокойно играла с Канадой»
Познер высказался о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ.

Журналист и телеведущий Владимир Познер высказался о 1000-й шайбе форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.

40-летний капитан «Вашингтона» забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).

«Овечкин – абсолютно выдающийся хоккеист. Жаль, что наши выдающиеся игроки выступают в НХЛ. Жаль, что наша лига так сильно не привлекает. Хотелось бы, чтобы они были на одном уровне.

Я помню, в отличие от многих, как в давние времена сборная СССР играла совершенно спокойно со сборной Канады. Тогда и ЦСКА, и «Спартак, и «Динамо», и даже «Крылья Советов» были на уровне любой команды НХЛ. Что-то произошло, и сегодня это не совсем так.

Возвращаясь к Овечкину, можно только шляпу снять перед ним после такого достижения, еще и в такой лиге, как НХЛ», – сказал Познер.

1000-й гол Овечкина в НХЛ! Из любимого офиса в большинстве!

1000 слов о 1000 голов Овечкина 

Каким был мир в день, когда Овечкин забил первый гол в НХЛ
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
В контексте Познера хорошо бы уточнять - что он имел в виду под категорией "наши"
Ответ Ебздрогыч
Он всегда говорил что он француз)
Ответ Ебздрогыч
У него всегда по ситуации. Например, на Олимпиаде одни его "наши" играли, заменив других "наших".
Для Познера наши, это французы с еврейскими задатками и американским паспортом
Новый эксперт спортсру? Верните Кудрявцеву!
Наши игроки … А сам то чьих будет?
О как! Что-то Владимир Владимирович забываться стал: он же был одним из первых, кто призывал разрешить спортсменам уезжать за рубеж, чтобы заработать. Да и про "на уровне любой команды НХЛ" он явно "загнул".
Ответ Sergey Glebov
Флюгер...
Между прочим господин Ротенберг утверждает, что мы и сейчас ничем не уступаем ни Канаде, ни США...а он так-то, 800 матчей посмотрел...
че вы на нхл все пиняете, нхл двигается в своем направлении и внимания ни на кого не обращает, ни на ихф ни на другие лиги, а у нас что не спикер - да мы нхл жару дадим, петушатся все кругом, все грезят нхл обыграть, как раньше. раньше создали конкуренцию - был инетрес у них. счас нет.
развивайте лигу, может нхл и внимание обратит когда-нить на реальных конкурентов.
«Честные журналисты в России долго не живут».
😏
Я думал Познер уже умер
Ответ Kazanest
ему уже там походу прогулы ставят
Ответ белая простыня олимпиады
🤣🤣🤣
Гендиректор «Динамо» о 1000-м голе Овечкина: «Важное событие для российского спорта. Александр – посол России. Даже президент США отмечает его в своих интервью, следит за его достижениями»
сегодня, 16:14
«Овечкин – абсолютный феномен, как Месси или Роналду. Еще поиграет в НХЛ, думаю. Вернется в КХЛ через 5 лет – и все равно будет лучшим». Мостовой про Александра
сегодня, 14:45
Крикунов о 1000 голов Овечкина: «До Гретцки уже не дотянуться – Саша закончит в НХЛ после этого сезона, видимо»
сегодня, 13:56
