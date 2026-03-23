Познер об Овечкине: «Жаль, что наши выдающиеся игроки выступают в НХЛ, а наша лига так сильно не привлекает. Помню, как в давние времена сборная СССР спокойно играла с Канадой»
Журналист и телеведущий Владимир Познер высказался о 1000-й шайбе форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.
40-летний капитан «Вашингтона» забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).
«Овечкин – абсолютно выдающийся хоккеист. Жаль, что наши выдающиеся игроки выступают в НХЛ. Жаль, что наша лига так сильно не привлекает. Хотелось бы, чтобы они были на одном уровне.
Я помню, в отличие от многих, как в давние времена сборная СССР играла совершенно спокойно со сборной Канады. Тогда и ЦСКА, и «Спартак, и «Динамо», и даже «Крылья Советов» были на уровне любой команды НХЛ. Что-то произошло, и сегодня это не совсем так.
Возвращаясь к Овечкину, можно только шляпу снять перед ним после такого достижения, еще и в такой лиге, как НХЛ», – сказал Познер.
развивайте лигу, может нхл и внимание обратит когда-нить на реальных конкурентов.
😏