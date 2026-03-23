  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  «Автомобилист» обыграл «Салават» (2:0) и повел 1-0 в серии. Спронг сделал дубль, Галкин отразил 31 бросок
29

«Автомобилист» обыграл «Салават» (2:0) и повел 1-0 в серии. Спронг сделал дубль, Галкин отразил 31 бросок

«Автомобилист» победил «Салават» в 1-м матче плей-офф.

«Автомобилист» победил «Салават Юлаев» (2:0) в первом матче первого раунда Кубка Гагарина-2026.

Счет в серии стал 1-0 в пользу клуба из Екатеринбурга.

Нападающий «Автомобилиста» Дэниэл Спронг сделал дубль в этой игре. Вратарь клуба Владимир Галкин отразил 31 бросок по своим воротам. 

Следующая игра состоится 25 марта.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoСалават Юлаев
logoВиктор Козлов
logoАвтомобилист
logoДэниэл Спронг
logoКХЛ
logoНиколай Заварухин
logoВладимир Галкин
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спронг худший игрок матча. Опять личную стату набивает.. некомандный игрок 😁😁😁
Спронг продолжает жечь, Авто с сухой победой и так держать 👏
а почему кузнецова не удалили? теперь можно на вбрасывании бить плечом в голову?
Ответ Даня Чебыкин
а почему кузнецова не удалили? теперь можно на вбрасывании бить плечом в голову?
Его пару раз так же били
Ответ Martin_Eden
Его пару раз так же били
вопроса это не снимает, даже если бы его так же били. но вот чот в голову кузю не били, когда на лед укладывали. хотя эти известные кузины сотрясения и получения в голову...
Молодец Спронг
Автомобилист с заслуженной победой, к сожалению Салават Юлаев показал не выразительную игру, моменты есть, реализации нет, дисциплины никакой, в 3 периоде команда выдохлась
Козлов ау, что это было вообще???
Первого звена нет, а он еще и второе разбил, ну какой Пименов и Ян???
Пиминов две шайбы за сезон при огромном количестве игрового время это жесть!!!!
Дисциплина на нуле, как можно в Плей-офф так легко поддаваться на мелкие провокации!!!???
Ответ Дмитрий Щербина
Козлов ау, что это было вообще??? Первого звена нет, а он еще и второе разбил, ну какой Пименов и Ян??? Пиминов две шайбы за сезон при огромном количестве игрового время это жесть!!!! Дисциплина на нуле, как можно в Плей-офф так легко поддаваться на мелкие провокации!!!???
началось
Ответ Дмитрий Щербина
Козлов ау, что это было вообще??? Первого звена нет, а он еще и второе разбил, ну какой Пименов и Ян??? Пиминов две шайбы за сезон при огромном количестве игрового время это жесть!!!! Дисциплина на нуле, как можно в Плей-офф так легко поддаваться на мелкие провокации!!!???
Пока Козлов в Салавате, Пименов всегда будет играть
Салават провалил стартовый матч в плей-офф, что хотели сыграть я так и не понял если честно... Думал что сухим этот матч не будет ,а оно вон как получилось...
Автомобилист с победой, удержали счёт.
2 шары залетело
Ответ jnhw42jnxh
2 шары залетело
это по, тут без разницы как залетело. Через пару игр даже не вспомнят. А вот цена победы многого стоитю . Салават и шальные сегодня не смог реализовать.
... этот голландец летучий, вот будет в числе лучших бомбардиров ПО Кубка Гагарина, но ведь какая жалость, что он не командный игрок🤫
Ответ 56prost
... этот голландец летучий, вот будет в числе лучших бомбардиров ПО Кубка Гагарина, но ведь какая жалость, что он не командный игрок🤫
15 передач в связке с Шаровым и Мэйсеком это не командный игрок?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
