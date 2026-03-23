«Автомобилист» обыграл «Салават» (2:0) и повел 1-0 в серии. Спронг сделал дубль, Галкин отразил 31 бросок

«Автомобилист» победил «Салават» в 1-м матче плей-офф.

«Автомобилист» победил «Салават Юлаев » (2:0) в первом матче первого раунда Кубка Гагарина-2026.

Счет в серии стал 1-0 в пользу клуба из Екатеринбурга.

Нападающий «Автомобилиста » Дэниэл Спронг сделал дубль в этой игре. Вратарь клуба Владимир Галкин отразил 31 бросок по своим воротам.

Следующая игра состоится 25 марта.