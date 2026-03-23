«Автомобилист» обыграл «Салават» (2:0) и повел 1-0 в серии. Спронг сделал дубль, Галкин отразил 31 бросок
«Автомобилист» победил «Салават Юлаев» (2:0) в первом матче первого раунда Кубка Гагарина-2026.
Счет в серии стал 1-0 в пользу клуба из Екатеринбурга.
Нападающий «Автомобилиста» Дэниэл Спронг сделал дубль в этой игре. Вратарь клуба Владимир Галкин отразил 31 бросок по своим воротам.
Следующая игра состоится 25 марта.
Источник: Спортс
Материалы по теме
Рекомендуем
Рекомендуем
Первого звена нет, а он еще и второе разбил, ну какой Пименов и Ян???
Пиминов две шайбы за сезон при огромном количестве игрового время это жесть!!!!
Дисциплина на нуле, как можно в Плей-офф так легко поддаваться на мелкие провокации!!!???
Автомобилист с победой, удержали счёт.