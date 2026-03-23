Броссо и Кизимов подрались в матче «Салавата» с «Автомобилистом»

Игроки «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» подрались в матче плей-офф.

Хоккеисты «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева » (2:0, 1-0 в серии) подрались в матче плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Инцидент произошел на 50-й минуте игры первого раунда.

Нападающий «Салавата» Девин Броссо подрался с форвардом «Автомобилиста » Семеном Кизимовым .

В результате игроки получили по 5 минут штрафа за драку.