Гендиректор «Динамо» о 1000-м голе Овечкина: «Важное событие для российского спорта. Александр – посол России. Даже президент США отмечает его в своих интервью, следит за его достижениями»
Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг отметки 1000 голов за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф.
40-летний капитан «Вашингтона» забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).
«Это событие очень важное не только для «Динамо», но и для всего российского спорта. Не только хоккея. Овечкин – посол России. Даже президент США (Дональд Трамп) отмечает его в своих интервью, следит за его достижениями.
Что касается того, оформит ли клуб какие-либо тематические поздравления в честь Александра на домашних матчах, то мы пока про это не думали. Летом мы пригласим Александра Михайловича на представление команды», – сказал Сушко.
Напомним, Овечкин является воспитанником «Динамо».
