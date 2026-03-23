  • Гендиректор «Динамо» о 1000-м голе Овечкина: «Важное событие для российского спорта. Александр – посол России. Даже президент США отмечает его в своих интервью, следит за его достижениями»
4

Гендиректор «Динамо» высказался о 1000-м голе Овечкина.

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг отметки 1000 голов за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф.

40-летний капитан «Вашингтона» забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).

«Это событие очень важное не только для «Динамо», но и для всего российского спорта. Не только хоккея. Овечкин – посол России. Даже президент США (Дональд Трамп) отмечает его в своих интервью, следит за его достижениями.

Что касается того, оформит ли клуб какие-либо тематические поздравления в честь Александра на домашних матчах, то мы пока про это не думали. Летом мы пригласим Александра Михайловича на представление команды», – сказал Сушко.

Напомним,  Овечкин является воспитанником «Динамо».

1000-й гол Овечкина в НХЛ! Из любимого офиса в большинстве!

1000 слов о 1000 голов Овечкина 

Каким был мир в день, когда Овечкин забил первый гол в НХЛ
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
Даже президент США. ... Тьфу ты господи, помилуй мя.
При всем уважении к Овечкину уже в каждой ветке про него пишут, как Ротенберг из каждого утюга, и всякие прихлебатели только что в задницу не целуют лишь бы примазаться к Овечкину.
