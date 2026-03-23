Воробьев назвал Ткачева, Окулова и Пинчука лучшими форвардами регулярки КХЛ: «Когда Буше принимал решение, он еще до конца не видел, каким может быть настоящий Владимир»

Илья Воробьев назвал лучших форвардов регулярки КХЛ.

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе’’ порассуждал на тему лучших нападающих прошедшего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.

Специалист включил Владимира Ткачева , Константина Окулова и Виталия Пинчука в символическую сборную чемпионата.

«Ткачев пропустил полгода из-за травмы в прошлом сезоне, а сразу вернуться на свой пик после такой паузы сложно. Тем более, когда тебе ахилл неправильно сшили, а потом еще раз перешивают. Нужно было время, и Владимир еще раз доказал, что он не просто парень с золотыми руками, а игрок с характером.

Ткачева выделяет прекрасное чувство времени и пространства, а это очень важное качество. Он все делает быстрее соперников, в него не так просто попасть, сбить его с ног, отнять эту шайбу. Про его хоккейный IQ, исполнение передач, думаю, знают все. Таких игроков, которые видят хоккей по-другому, в КХЛ очень мало.

Предположу, что в межсезонье, когда Ги Буше принимал решение по Владимиру, он еще до конца не видел, каким может быть настоящий Ткачев. Владимир тогда приходил в себя после травмы. Если бы он играл тогда, как сейчас, думаю, его бы не отдали.

От работы с Костей Окуловым в ЦСКА у меня остались самые приятные впечатления. Он хорошо трудился, был лидером команды, вел игру в большинстве. И я рад, что он обрел второе дыхание в Омске, провел такой сильный сезон. 74 очка, 24 гола – это все его личные рекорды. Что про него сказать… Очень высокое понимание игры, опять же хоккейный IQ. И Окулов, и Ткачев – это дирижеры игры в большинстве, где от них многое зависит, и такие мастера наперечет.

Нашей тройке нужен центр, и на это место я бы взял Виталия Пинчука . Он один из самых недооцененных игроков КХЛ. Говоря о минском «Динамо », чаще вспоминают Сэма Анаса, Алекса Лиможа, других иностранцев, но Виталий – связующее звено в первой тройке. Мне он понравился еще в прошлом плей-офф.

Когда разбираешь игру соперника по деталям, понимаешь, насколько же он хорош и полезен. И рабочий, и игровой, и связывающий, больше 50% выигранных вбрасываний, забил больше 30 голов. Может сыграть перед воротами, на маленьком пространстве может разобраться с соперником. И, что важно центральному, работает на две стороны – и атака, и оборона», – считает Илья Воробьев.

