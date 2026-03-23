Горбунов подрался с Родуолдом в матче «Автомобилиста» и «Салавата». Хоккеисты получили по 5 минут штрафа

Роман Горбунов подрался с Джеком Родуолдом в первом матче серии Кубка Гагарина между «Автомобилистом » и «Салаватом Юлаевым » (2:0, второй период).

Хоккеисты сцепились в зоне екатеринбуржцев на десятой минуте второго периода.

Оба хоккеисты получили по пять минут штрафа за драку.