СКА расторг контракт с Лайпсиком по семейным обстоятельствам, сообщил «Матч ТВ»: «Никто игрока не выкидывал из команды. Он уже не мог играть, мыслями был с семьей»

СКА расторг соглашение с нападающим Бренданом Лайпсиком по семейным обстоятельствам, сообщил «Матч ТВ».

В этом сезоне на его счету 31 матч в Фонбет чемпионов КХЛ и 16 (10+6) очков.

«СКА простился с Лайпсиком, разорвав с ним контракт, потому что пошел навстречу игроку.

Клуб принял во внимание действительно серьезные обстоятельства, которые возникли в семейной жизни Брендана, и расторг с ним отношения.

Важно подчеркнуть, что никто не выкидывал игрока из команды, потому что он не нравится тренеру или плохо выступает.

Просто он уже не мог играть за СКА, потому что мыслями был с семьей, и его отпустили», – сообщил источник.