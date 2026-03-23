СКА расторг контракт с Лайпсиком по семейным обстоятельствам, сообщил «Матч ТВ»: «Никто игрока не выкидывал из команды. Он уже не мог играть, мыслями был с семьей»
В этом сезоне на его счету 31 матч в Фонбет чемпионов КХЛ и 16 (10+6) очков.
«СКА простился с Лайпсиком, разорвав с ним контракт, потому что пошел навстречу игроку.
Клуб принял во внимание действительно серьезные обстоятельства, которые возникли в семейной жизни Брендана, и расторг с ним отношения.
Важно подчеркнуть, что никто не выкидывал игрока из команды, потому что он не нравится тренеру или плохо выступает.
Просто он уже не мог играть за СКА, потому что мыслями был с семьей, и его отпустили», – сообщил источник.
Источник: «Матч ТВ»
Да и так было понятно, что дело не в игре. Несколько дней назад Ларионов о Лайпсике вполне нейтрально высказывался. Видимо действительно что-то случилось.
Семья превыше всего, удачи, Брендан!
Ну это уже было в Сибири, с Андреофом, тот же мотив, жена не может, не хочет, родила, уеду... Ну ничо, покрутился чутка и назад приехал) Как хоккеисты, они могут такой прайс снимать, только в КХЛ... а бабло имеет свойство заканчиваться... Так что не исключено, что и Буше ещё поскребется и не только он...
