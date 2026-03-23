Спронг забил первый и второй голы в этом Кубке Гагарина – дубль за 2 минуты в ворота «Салавата»
Нападающий «Автомобилиста» Дэниэл Спронг забросил первую и вторую шайбы в розыгрыше Кубка Гагарина-2026.
Форвард екатеринбуржцев забил на первой минуте второго периода в первом матче серии против «Салавата Юлаева» (2:0, второй период).
На третьей минуте периода Спронг оформил дубль.
В Фонбет чемпионате КХЛ за «Автомобилист» Дэниэл набрал 33 (18+15) очка в 23 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
И как же заколебала эта песня в начале, одно радует, что не так долго её терпеть осталось :)