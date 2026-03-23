  • Спронг забил первый и второй голы в этом Кубке Гагарина – дубль за 2 минуты в ворота «Салавата»
Спронг забил первый и второй голы в этом Кубке Гагарина – дубль за 2 минуты в ворота «Салавата»

Дэниэл Спронг забил первый и второй голы в розыгрыше Кубка Гагарина-2026.

Нападающий «Автомобилиста» Дэниэл Спронг забросил первую и вторую шайбы в розыгрыше Кубка Гагарина-2026.

Форвард екатеринбуржцев забил на первой минуте второго периода в первом матче серии против «Салавата Юлаева» (2:0, второй период).

На третьей минуте периода Спронг оформил дубль.

В Фонбет чемпионате КХЛ за «Автомобилист» Дэниэл набрал 33 (18+15) очка в 23 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Надеюсь будет серия с Цска и там он напомнит никитину о себе
Ответ Unnamed80
Надеюсь будет серия с Цска и там он напомнит никитину о себе
С ЦСКА ? Многое должно сойтись. Ну или в финале.
Ответ Unnamed80
Надеюсь будет серия с Цска и там он напомнит никитину о себе
следующий раунд с локо никто из этих команд не вывезет
Какие то сумасшедшие броски
Шикарные броски!

И как же заколебала эта песня в начале, одно радует, что не так долго её терпеть осталось :)
Ответ Габорик
Шикарные броски! И как же заколебала эта песня в начале, одно радует, что не так долго её терпеть осталось :)
Что за песня?
Ответ Габорик
Шикарные броски! И как же заколебала эта песня в начале, одно радует, что не так долго её терпеть осталось :)
Что за песня?
Спронг красава!
