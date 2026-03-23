Спронг забил первый и второй голы в этом Кубке Гагарина – дубль за 2 минуты в ворота «Салавата»

Дэниэл Спронг забил первый и второй голы в розыгрыше Кубка Гагарина-2026.

Нападающий «Автомобилиста » Дэниэл Спронг забросил первую и вторую шайбы в розыгрыше Кубка Гагарина-2026. Форвард екатеринбуржцев забил на первой минуте второго периода в первом матче серии против «Салавата Юлаева » (2:0, второй период). На третьей минуте периода Спронг оформил дубль. В Фонбет чемпионате КХЛ за «Автомобилист» Дэниэл набрал 33 (18+15) очка в 23 матчах.