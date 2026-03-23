  • Президент «Динамо»: «Козлов дальше будет возглавлять команду, если все сложится более или менее удачно в плей-офф. К нему нет вопросов»
Виктор Воронин ответил, продлит ли «Динамо» контракт с Вячеславом Козловым.

Президент клуба и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин ответил на вопрос о возможности продления контракта с главным тренером команды Вячеславом Козловым.

Козлов возглавил команду в декабре 2025 года после отставки Алексея Кудашова. Бело-голубые заняли седьмое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

– Только плей-офф покажет, будете ли вы продлевать контракт с Вячеславом Козловым?

– У меня к Козлову нет вопросов. Если с плей-офф все сложится более или менее удачно, Козлов дальше будет возглавлять московское «Динамо».

– Что сейчас в понимании клуба «более или менее удачно»? Какой результат приемлем для руководства?

– Для нас приемлемый результат, чтобы мы вышли в финал (улыбается). А какой будет – такой будет, это спорт, – сказал Виктор Воронин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
А если вылет, гипотетически, А?
Ответ вперёд спартак
А если вылет, гипотетически, А?
Да уж, в Динамовской паре явный фаворит - Минск.
Ответ Sergey Glebov
Да уж, в Динамовской паре явный фаворит - Минск.
Вылетаем в первом раунде, минских не пройдем, с ЦСКА были бы шансы.
Рекомендуем
Главные новости
Бабаев о 1-м раунде Кубка Гагарина: «У «Спартака» наименьшие шансы пройти. В Магнитогорске бегают с баллонами, у «Ак Барса» с «Трактором» – 70 на 30»
5 минут назад
«Автомобилист» убрал имя Буше со шкафчика в раздевалке. Форвард уехал в США по семейным обстоятельствам в конце января
20 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Тампа» – с «Миннесотой», «Питтсбург» против «Колорадо», «Лос-Анджелес» в гостях у «Калгари»
49 минут назад
Кубок Гагарина. «Авангард» сыграет с «Нефтехимиком», «Металлург» примет «Сибирь», «Динамо» Минск против «Динамо» Москва, «Спартак» в гостях у «Локомотива»
сегодня, 09:46
Кафельников о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Не придаю этому значения, рекорд он уже побил. Надо забыть эту историю и двигаться дальше»
сегодня, 09:45
Макдэвид о «Тампе»: «Эдмонтон» не на их уровне – они классно организованы, все знают, что делать на льду. Как достичь подобного? Это вопрос к тренерам»
сегодня, 09:32
Форвард «Авангарда» Пономарев: «Омск – лучшее место в России по ходу сезона. Нет соблазнов пойти в злачные места, все под рукой и нет больших пробок»
сегодня, 08:58
Ансель Галимов: «Журналисты говорят, что «Динамо» не идет за Кубком Гагарина – пусть тогда выходят и играют. Я с шести лет тренируюсь, чтобы выиграть его»
сегодня, 08:45
Зарипов о роли супергероя в церемонии перед игрой «Ак Барса»: «На «Миллениуме» меня в колесе крутили, здесь под потолок подняли. Зрителям понравилось, судя по эмоциям»
сегодня, 08:32Видео
«Величайшая погоня» Кравцова, телефон Голдобина и новые рекорды КХЛ. Разбираем яркие события прошедшей регулярки
сегодня, 08:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Адмирала» Тертышный: «Классно играть на Дальнем Востоке. Перелеты не так страшны, город интересный и за команду хорошо болеют»
35 минут назад
Защитник «Оттавы» Шабо травмировал руку с «Рейнджерс» и выбыл на неопределенный срок. У него 31 очко в 55 матчах сезона НХЛ
сегодня, 09:14
Рябыкин о серии ЦСКА – СКА: «Затянется до 7 матчей, возможно. Будет самой равной и напряженной в 1-м раунде»
сегодня, 08:15
Защитники «Флориды» Миккола и Балинскис досрочно завершили сезон из-за травм. Действующий чемпион идет 14-м на Востоке
сегодня, 07:32
«Юта» подписала контракт новичка с Денуайе – 4-м номером драфта-2025. 18-летний форвард набрал 78 очков за 45 игр в QMJHL
сегодня, 07:05
Нестеров из ЦСКА о рекорде КХЛ по очкам в плей-офф среди защитников: «Личная статистика не имеет значения. Главное – победа»
сегодня, 06:39
Аскаров возобновил тренировки с «Сан-Хосе». Вратарь не играет с 11 марта из-за травмы
сегодня, 06:10
Бучельников о 3:2 со СКА: «Надо запастись терпением. ЦСКА должен гнуть свою линию – в плей‑офф все решают самые маленькие детали»
сегодня, 04:59
Зибанежад провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. «Рейнджерс» пришли на игру в футболках с изображением шведа
сегодня, 04:17Фото
Гатиятулин о 3:2 с «Трактором»: «В 1-м периоде было много суеты, ошибок. Со 2-го добавили в движении, стали появляться моменты, переломили игру. Хорошая командная победа»
вчера, 21:37
Рекомендуем