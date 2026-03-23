Президент «Динамо»: «Козлов дальше будет возглавлять команду, если все сложится более или менее удачно в плей-офф. К нему нет вопросов»

Виктор Воронин ответил, продлит ли «Динамо» контракт с Вячеславом Козловым.

Президент клуба и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин ответил на вопрос о возможности продления контракта с главным тренером команды Вячеславом Козловым .

Козлов возглавил команду в декабре 2025 года после отставки Алексея Кудашова. Бело-голубые заняли седьмое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

– Только плей-офф покажет, будете ли вы продлевать контракт с Вячеславом Козловым?

– У меня к Козлову нет вопросов. Если с плей-офф все сложится более или менее удачно, Козлов дальше будет возглавлять московское «Динамо ».

– Что сейчас в понимании клуба «более или менее удачно»? Какой результат приемлем для руководства?

– Для нас приемлемый результат, чтобы мы вышли в финал (улыбается). А какой будет – такой будет, это спорт, – сказал Виктор Воронин.