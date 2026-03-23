Денежкин ударил Пименова в колено в матче «Автомобилиста» и «Салавата». Кузнецов и Василевский заступились за партнера

Евгений Кузнецов поучаствовал в стычке в матче «Автомобилист» – «Салават Юлаев».

Нападающий «Салавата Юлаева » Евгений Кузнецов принял участие в потасовке в первом матче серии Кубка Гагарина против «Автомобилиста » (0:0, второй период).

На 15-й минуте первого периода форвард екатеринбуржцев Максим Денежкин ударил в колено нападающему уфимцев Артему Пименову.

После этого за партнера заступились защитник Алексей Василевский и форвард Евгений Кузнецов .

В результате эпизода две минуты за удар коленом получил Денежкин, а Василевский и Роман Горбунов были удалены на две минуты за грубость.