Денежкин ударил Пименова в колено в матче «Автомобилиста» и «Салавата». Кузнецов и Василевский заступились за партнера
Евгений Кузнецов поучаствовал в стычке в матче «Автомобилист» – «Салават Юлаев».
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов принял участие в потасовке в первом матче серии Кубка Гагарина против «Автомобилиста» (0:0, второй период).
На 15-й минуте первого периода форвард екатеринбуржцев Максим Денежкин ударил в колено нападающему уфимцев Артему Пименову.
После этого за партнера заступились защитник Алексей Василевский и форвард Евгений Кузнецов.
В результате эпизода две минуты за удар коленом получил Денежкин, а Василевский и Роман Горбунов были удалены на две минуты за грубость.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Написано в заголовке «Ударил Пименову». Я сначала подумал какую-то женщину во время матча ударил. Я конечно не сильно разбираюсь в правилах русского языка, но как будто бы ударить «кого», а не ударить «кому» логичнее, то есть «Ударил Пименова»
Написано в заголовке «Ударил Пименову». Я сначала подумал какую-то женщину во время матча ударил. Я конечно не сильно разбираюсь в правилах русского языка, но как будто бы ударить «кого», а не ударить «кому» логичнее, то есть «Ударил Пименова»
Тоже самое подумала. Странно написано
Написано в заголовке «Ударил Пименову». Я сначала подумал какую-то женщину во время матча ударил. Я конечно не сильно разбираюсь в правилах русского языка, но как будто бы ударить «кого», а не ударить «кому» логичнее, то есть «Ударил Пименова»
если был удар в женщину, было бы написано Пименовой. загуглил. тут правильно написано редактором на редкость)
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем