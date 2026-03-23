«Овечкин – абсолютный феномен, как Месси или Роналду. Еще поиграет в НХЛ, думаю. Вернется в КХЛ через 5 лет – и все равно будет лучшим». Мостовой про Александра

Александр Мостовой: Овечкин – феномен, как Месси или Роналду.

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о 1000-м голе Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ).

– 1000 шайб – выдающееся достижение. Можно только поздравить его с очередной знаковой цифрой.

– Возвращение в КХЛ?

– Думаю, он еще поиграет в НХЛ, чтобы установить вообще все рекорды. А у нас уже будет заканчивать карьеру.

Овечкин же, как Месси или Роналду в футболе, – абсолютный феномен. Если эти ребята приедут в наш чемпионат, они тут будут лучшими даже на самом закате карьеры.

У Овечкина – такая же история. Это одаренный спортсмен, который не идет в сравнение с другими.

А в хоккее вообще позже заканчивают, чем в футболе. Так что вернется в КХЛ через 5 лет – и будет там все равно лучшим, – сказал Александр Мостовой.

