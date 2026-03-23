«Овечкин – абсолютный феномен, как Месси или Роналду. Еще поиграет в НХЛ, думаю. Вернется в КХЛ через 5 лет – и все равно будет лучшим». Мостовой про Александра

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о 1000-м голе Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ).

– 1000 шайб – выдающееся достижение. Можно только поздравить его с очередной знаковой цифрой.

– Возвращение в КХЛ?

– Думаю, он еще поиграет в НХЛ, чтобы установить вообще все рекорды. А у нас уже будет заканчивать карьеру.

Овечкин же, как Месси или Роналду в футболе, – абсолютный феномен. Если эти ребята приедут в наш чемпионат, они тут будут лучшими даже на самом закате карьеры.

У Овечкина – такая же история. Это одаренный спортсмен, который не идет в сравнение с другими.

А в хоккее вообще позже заканчивают, чем в футболе. Так что вернется в КХЛ через 5 лет – и будет там все равно лучшим, – сказал Александр Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
Пока молодой, но к ОИ 2030 должен быть готов)
Овечкин - игрок одного навыка, по игре в хоккей он очень многим даже нашим хоккеистам уступает. Как и по влиянию на игру, судя по всему, т.к. за 20 лет игры в НХЛ всего одна медаль в 2018-м.
Но этот навык у него на высочайшем уровне, недоступном нынешним звёздам НХЛ. )
Согласен, думаю, что если бы можно было какие-то параллели проводить, то конечно Ови фигура поменьше, но достаточно близок по рангу к Рону и Месси
Причем нельзя сказать, что совсем не футбольный человек. ))
дайте ему пост гт Кэпс
Не знает Саня что Мост напророчил ему до 50ти
Мостоаого наверное Ротенберг укусил, вот кого тоже несёт.
Через пять лет это не надо будет ни самому Овечкину, ни нам.
