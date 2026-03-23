Каменский о КХЛ: «После такого сезона кто не захочет стать новым Шипачевым или Шарипзяновым? Игроки становятся кумирами – это здорово»

Валерий Каменский о КХЛ: кто не захочет стать новым Шипачевым или Шарипзяновым?.

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением относительно роста интереса к хоккею.

Общая посещаемость матчей FONBET КХЛ в прошедшем регулярном чемпионате составила 5 874 018 зрителей. Рекорд прошлого сезона был улучшен на 167 тысяч человек.

– Рекорд посещаемости подтверждает рост интереса к игре?

– Это, по сути, вообще самый главный показатель. Все, что делает КХЛ, – для зрителей: как для тех, кто на трибунах, так и для тех, кто смотрит хоккей по телевизору.

Лига развивается, стремится расширять аудиторию. А чем больше аудитория, тем больше молодых ребят возьмут в руки коньки и клюшки, родители будут приводить их в хоккейные секции.

В итоге хоккей только выиграет – появятся новые звезды, которые вскоре будут блистать на аренах КХЛ.

После такого сезона кто не захочет стать новым Вадимом Шипачевым или Дамиром Шарипзяновым ? Игроки КХЛ становятся кумирами – и это здорово, – сказал Валерий Каменский.