Каменский о КХЛ: «После такого сезона кто не захочет стать новым Шипачевым или Шарипзяновым? Игроки становятся кумирами – это здорово»
Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением относительно роста интереса к хоккею.
Общая посещаемость матчей FONBET КХЛ в прошедшем регулярном чемпионате составила 5 874 018 зрителей. Рекорд прошлого сезона был улучшен на 167 тысяч человек.
– Рекорд посещаемости подтверждает рост интереса к игре?
– Это, по сути, вообще самый главный показатель. Все, что делает КХЛ, – для зрителей: как для тех, кто на трибунах, так и для тех, кто смотрит хоккей по телевизору.
Лига развивается, стремится расширять аудиторию. А чем больше аудитория, тем больше молодых ребят возьмут в руки коньки и клюшки, родители будут приводить их в хоккейные секции.
В итоге хоккей только выиграет – появятся новые звезды, которые вскоре будут блистать на аренах КХЛ.
После такого сезона кто не захочет стать новым Вадимом Шипачевым или Дамиром Шарипзяновым? Игроки КХЛ становятся кумирами – и это здорово, – сказал Валерий Каменский.